Primera reacción de Anabel Pantoja tras la posible infidelidad de su novio y futuro padre de su hija

Los rumores sobre una supuesta infidelidad de David Rodríguez a Anabel Pantoja no cesan y continúan siendo uno de los temas más mediáticos de los platós de televisión.

Según el programa 'Ni que fuéramos Shhh' la infidelidad se habría dado con la expareja de Rodríguez, con quien se habría visto en repetidas ocasiones desde 2022, el año en que terminaron su relación.

Por el momento Anabel no ha querido pronunciarse al respecto a pesar de que van apareciendo más informaciones. Hoy ha dejado un mensaje a través de sus redes sociales tras su visita al ginecólogo.

"Mi gordita 💃🏽 ya pesa casi 500 gramos y mide 25 cm. No ha parado de moverse y hacerle la vida imposible al médico. Dice que tiene carácter y genio… no sé a quién lo saca 🥹 Ojalá pudiera describiros lo que siento dentro de mí, y el momento tan mágico e IRREPETIBLE que no volveré a vivir", arranca el mensaje con el que ha acompañado la publicación.

Y continúa: "Gracias mi vida por esta bendición y por todo lo que viene con esta Gitanita, aún no me lo creo 🙏🏼. Ahora a seguir trabajando, luchando y disfrutando para preparar tu llegada Mi Vida 👶🏻: Te queremos tus papis ❤️".

Por el momento, la primera reacción de la sobrinísima ha sido ignorar las acusaciones de la prensa y muestra una familia unida a la espera de su futura hija.