Las primeras palabras de Luitingo tras los audios sobre Jessica Bueno

Este fin de semana, Jessica Bueno se sentó en plató de '¡De Viernes!', para hablar sobre su relación con Luitingo. La modelo y el cantante decidieron separarse de manera amistosa, pero la situación se ha torcido desde la entrevista. La sevillana se derrumbó en directo al escuchar un audio de su expareja durante una conversación privada.

El periodista Omar Suárez reveló su contenido en el programa 'Fiesta': "En esta conversación entre la madre y Luitingo, él empieza a hablar de esa ruptura que tiene con Jessica y, en ese momento, según las palabras que nos llegan, lo que Luitingo le dice a la madre es que lo ha pasado muy mal". En ese momento, el colaborar explica que "la madre lo que hace es aprovechar la situación y meterse con Jessica". La madre de Luitingo habría dicho que "no ha sabido valorar a su hijo". Según apunta Suárez, "hay una cosa que le duele especialmente a Jessica de lo que escucha y es que Luitingo considera que ella, digamos, consiente mucho a sus hijos, como que la educación que le está dando".

Desde el espacio de Mediaset, la colaboradora Kiti Gordillo se ha puesto en contacto con el cantante para conocer su estado: "Ahora estamos todos aquí en la casa reventados y al verdad que súper mal", confesaba. "Estamos malamente, lógicamente. Es que no me apetece mucho hablar. Que me digan lo que quieran, que me hagan lo que quieran, yo ni tengo ganas de hablar, ni puedo hablar".

Después de estas declaraciones, Luitingo se ha visto obligado a compartir un comunicado. El escrito, presentado por sus abogados, comienza diciendo que "Luitingo pide disculpas a Jessica Bueno y a sus hijos si en algún momento ha emitido una opinión que haya podido molestarles". No obstante, la defensa del cantante señala que "no recuerda haber dicho ninguna palabra que pudiera ser considerada ofensiva". "Esa conversación en la que haya podido participar Luitingo, habría tenido lugar en el ámbito privado y con personas muy cercanas", añadía el comunicado.

Además, su equipo legal ha anunciado que emprenderá acciones legales contra "las publicaciones que atenten a su derecho al honor, la intimidad y la propia imagen en el plano personal y profesional, así como a los que pudiesen constituir presuntos delitos de injurias y calumnias, descubrimiento y revelación de secretos u otros tipos penales".