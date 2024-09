Primeras palabras de Jesulín de Ubrique tras sufrir un microinfarto: "Ha sido horrible...no puedo dar una explicación"

Durante la mañana del 8 de septiembre de 2024, el torero Jesulín de Ubrique, de 50 años, fue ingresado en un hospital de Málaga debido a un microinfarto. En torno a las 7 de la mañana, comenzó a sentirse mal en el lugar en el que se hospedaba, en el Rincón de la Victoria. Tenía un fuerte soplo en el pecho, a la altura del tórax.

Horas después de su ingreso su mujer, María José Campanario, dio una pequeña actualización sobre su estado de salud. "Se encuentra bien", afirmó y explicó a los medios que estaba centrado en descansar: "Ha sido un susto pero no es nada grave", afirmó. Ahora el torero, a su salida del hospital ha ofrecido declaraciones a los medios.

Tras hacerle las pruebas pertinentes y comprobar que su estado de salud era bueno, Jesulín de Ubrique ha sido dado de alta y a la salida ha ofrecido declaraciones: "Los médicos me han dicho que he hecho lo correcto y que no entienden con la fortaleza que he podido actuar. Es una situación que desconocía y en la que nunca me había visto, por eso ahora me voy a poner en mano de los profesionales para que busquen el origen", ha comenzado.

Además, el torero nos ha contado que lleva una vida "sana y normal": "Soy una persona que se cuida, hago deporte, no fumo y no bebo. Me mantengo en forma, tampoco como antes, pero tengo buen peso y no puedo dar una explicación de lo que ha pasado... ha sido una cosa horrible", ha dicho.

¿Qué es un microinfarto?

Los microinfartos o ataques al corazón “silenciosos” se confunden en un 50% de las veces con problemas menos graves por lo que pueden aumentar el riesgo de morir por una enfermedad coronaria, según publican webs de salud.

Un microinfarto al igual que cualquier otra enfermedad que no entra es la forma que tiene nuestro cuerpo de avisarnos de que algo en nuestro sistema está fallando y tenemos que poner remedio para subsanar ese fallo.

Sus síntomas se confunden con molestias que pueden ocurrir a menudo o problemas menos graves, por lo que ignoramos que los estamos sufriendo.