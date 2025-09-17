Las primeras palabras de Antonia San Juan en televisión tras anunciar que padece cáncer

Antonia San Juan es probablemente una de las intérpretes más queridas de nuestro cine y televisión. Sobre todo desde que interpretase durante varias temporadas a Estela Reynolds en 'La que se avecina'. Quizás por ello, cuando la actriz confirmó que padece cáncer de garganta, muchos fans se quedaron en estado de shock.

Semanas después de anunciar públicamente que se encontraba luchando contra la enfermedad, Antonia San Juan ha hablado en directo y en televisión acerca del cáncer que sufre y qué le ha parecido todo el apoyo recibido.

Lo ha hecho en el primer programa de 'Late Xou con Marc Giró', el exitoso programa semanal que se emitió anoche, 17 de septiembre, en pleno prime time de La 1.

"Ahora tengo que vivir, tengo que hacerme los tratamientos que el médico me mande y confiar en la ciencia", empezó explicando abiertamente la invitada. Lo más sorprendente es que Antonia San Juan no se victimizó en su momento e incluso tiró de cierto sentido del humor.

La actriz considera que no es especial: "esto pasa porque le pasa a todo el mundo. No hay un señor en el cielo repartiendo: para ti sí, para ti no. Pasa porque hay una genética. En mi caso, con todo lo que me he cuidado, que no he fumado nunca, no he bebido nunca, no me he metido nunca, y aquí estoy, mala. Me molesta mucho".

En redes sociales, muchos han mostrado de nuevo el apoyo a Antonia San Juan, aunque ella admite en la misma entrevista que no comprende a todas aquellas personas que ahora le piden un beso a modo de cariño, cuando antes ni siquiera le saludaban.

Un ejemplo más de optimismo y esperanza el de Antonia San Juan, una intérprete veterana que no es que no tenga miedo a la enfermedad, sino que se enfrenta a ella confiando en los médicos que se la detectaron.