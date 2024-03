Primeras declaraciones de Carles Puigdemont: : "En el debate de investidura podré estar presente"

Cataluña celebrará elecciones anticipadas este 12 de mayo. La noticia ha sido anunciada esta misma tarde, por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha proclamado la disolución del Parlamento para celebrar elecciones tras ver truncada la aprobación de los Presupuestos de 2024.

Tenían el apoyo de su grupo y del PSC, también el de una diputada del grupo mixto, pero a falta de un voto para poder aprobar la convocatoria, sumada a la negativa de los comunes se ha precipitado la convocatoria electoral. Aragonés ha anunciado las elecciones tras reunir a sus consejeros en un Consell Executiu extraordinario en el Palau de la Generalitat.

Tras la convocatoria de nuevas elecciones, el Parlament se prepara para una nueva campaña electoral: el Govern en minoría de ERC afronta estos comicios con unos sondeos a favor del PSC y que muestran una erosión de los republicanos y una leve recuperación de Junts.

La campaña electoral comenzará poco después de la celebración de Sant Jordi (23 de abril) y dará comienzo el viernes 26 de abril. En este momento, Pere Aragonès ya ha sido confirmado como presidente y candidato de ERC, mientras que Salvador Illa representará al PSC. Por su parte, Junts y otras formaciones políticas están en proceso de determinar quiénes encabezarán sus respectivas listas electorales.

Durante su turno, Jordi Turull ha lanzado duras críticas contra el presidente Aragonès, tras tomar la decisión de expulsar a su partido del Govern: "Desde la expulsión por parte del presidente Aragonès, Cataluña vive un caos total", ha afirmado el político, que sostiene que la estrategia tenía un trasfondo partidista destinado a minar la fuerza de Junts.

Además, se ha pronunciado sobre el posible candidato del partido, Turull ha reiterado la voluntad de Junts de que Carles Puigdemont sea el candidato y ha considerado que "es posible" que la ley de amnistía ya entre en vigor, a pesar que "a la justicia española le hemos visto hacer de todo".

A pesar de la compleja situación legal en la que se encuentra Puigdemont, el secretario general de Junts ha afirmado que este "podrá estar en el debate de investidura" que se celebrará tras las elecciones. Turull ha zanjado su discurso confrontándose contra ERC, apuntando que "para algunos que han podido hacer un cálculo que las elecciones sean el 12 de mayo, quizás les sale mal".

Minutos después Carles Puigdemont ha hablado con los medios.

Carles Puigdemont rompe el silencio: "En el debate de investidura podré estar presente"

Carles Puigdemont se ha pronunciado después de la propuesta de Jordi Turull, que ha propuesto al expresident a reiterado la voluntad de Junts de que Carles Puigdemont sea el candidato.

Puigdemont ha afirmado a los medios su postura: "En el debate de investidura podré estar presente", pero no ha respondido sobre su candidatura: "Todavía no puedo decir nada, si iré como candidato o no, porque confrontaría con mi candidatura en el Parlamento Europeo", ha declarado.

Por el momento, "todo es muy reciente". El expresident todavía no se ha reunido con su partido pero no descarta presentarse a las elecciones.

¿Puede presentarse Puigdemont a las elecciones catalanas?

En las últimas elecciones autonómicas celebradas en Cataluña, el 14 de febrero de 2021, Puigdemont ya se presentó como cabeza de lista de Junts, con Laura Borrás como segundo nombre en la lista.

En aquel momento, el 'expresident' se encontraba exiliado en Bélgica y no se incorporó al Ejecutivo ERC-Junts que gobernó en la Comunidad Autónoma durante los primeros años de legislatura.

Según marca la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral Central, que regula el funcionamiento de los procesos electorales en Cataluña, contempla que "toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicación y con los medios de apoyo que requiera".

Sin embargo, en nuestro país - indica la ley- sí es posible restringir este derecho a presentarse a elecciones, mediante una sentencia que prive a un ciudadano de su derecho al sufragio durante un tiempo determinado, no se trata del caso de Puigdemont

Este no es el caso de Puigdemont que, estando ya perseguido por la justicia, pudo presentarse a las elecciones europeas del año 2019 y conseguir un escaño en el parlamento de la Unión, en Estrasburgo.

Puigdemont no está inhabilitado, y actualmente solo pesa sobre él una orden de búsqueda nacional. Cabe destacar que, para poder ejercer como Diputado en el Parlament Catalán, Puigdemont deberá renunciar a su acta de Eurodiputado, por la incompatibilidad que marca el artículo 211 de la Ley Electoral.