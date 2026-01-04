El vacile de Maduro tras ser arrestado por Donald Trump

La detención de Nicolás Maduro por las tropas de Estados Unidos está en boca de todos. El presidente Donald Trump ya había advertido al mandatario venezolano que debía rendirse, pero finalmente ordenó la operación para capturarlo junto con su esposa, Cilia Flores. Una acción que Trump presenció personalmente y llegó a describir como "un show televisivo".

El presidente de Estados Unidos observó todo desde una habitación en su residencia particular de Mar-a-Lago. "Vimos todo lo que estaba sucediendo. Fue extremadamente complejo. Nunca había visto algo así", se sinceró para el programa 'Fox and Friends'.

En rueda de prensa, Trump reveló el motivo del arresto: "La captura de Nicolás Maduro, junto a su esposa, permite que ambos se enfrenten ante la justicia de Estados Unidos por su campaña de narcoterrorismo contra nuestro país".

Pocos minutos después se publicó una fotografía en la que se puede ver a Maduro dentro del portaviones, con un antifaz que le impide ver y con un chándal de color gris. Una imagen que ya quedará para la historia.

La primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos / Archivo

El presidente de Venezuela fue enviado al Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York, esposado y escoltado por agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), según confirmaron fuentes oficiales a medios de comunicación estadounidenses.

La cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca publicó un vídeo en el que se puede ver a Maduro recorriendo un pasillo sobre una alfombra de la DEA y escoltado por dos agentes.

En el vídeo, el mandatario venezolano aparece saludando a varias personas mientras camina por un pasillo, y se dirige a ellas con un cordial: "Buenas noches, feliz año nuevo". Estas palabras representan sus primeras declaraciones públicas desde que fue arrestado por Donald Trump.

Maduro está acusado por cargos de conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos.