La primera gran bronca de Jaime Astrain en 'Supervivientes': "Es un comentario que está fuera de lugar"

La nueva edición de 'Supervivientes' está dejando mucho que desear, tanto que la dirección del programa se vio obligada a tomar cartas en el asunto e incorporar a Nagore Robles después de varias semanas de 'reality' en Honduras. La colaboradora de televisión ha puesto patas arriba Coyos Cochinos, y la tensión entre los concursantes empieza a ir a más.

Una de las confrontaciones más recientes en Honduras fue protagonizada por Jaime Astrain, exjugador del Atlético de Madrid, y Claudia Chacón, exconcursante de la última edición de 'La isla de las tentaciones'.

La bronca entre ambos concursantes empezó cuando el novio de Lidia Torrent dejó caer que Claudia sigue sintiendo cosas por el concursante Gerard Arias, con el que tuvo un romance en 'La isla de las tentaciones', programa presentado por Sandra Barneda.

La declaración de Astrain no pasó desapercibida para Claudia, quien explotó en directo en 'Supervivientes: Tierra de nadie': "Me parece muy mal, sueltas algo así y luego no lo explicas. No hagas comentarios que parezca que me gusta alguien, no te metas con cosas que me puedan perjudicar fuera".

Nagore no se mordió la lengua y defendió a Astrain diciéndole a Claudia que "su intención no ha sido hacerte daño". En ese instante, el ex del Atlético de Madrid explicó que "el problema es que recibes la información de una manera muy distorsionada".

Jaime Astrain, concursante de 'Supervivientes' / Mediaset

A pesar de la explicación de Astrain, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' siguió sin entender el motivo real por el que había hecho ese comentario.

Asimismo, Claudia reconoció que puede opinar sobre su concurso, pero no sobre su vida privada. Actualmente, está saliendo con alguien y es consciente de que las declaraciones de Astrain, en las que admite seguir sintiendo algo por Gerard, podrían complicarle su relación en España.

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Gerard también se pronunció al respecto y apuntó al ex del Atlético de Madrid: "No me gusta nada lo que ha dicho". Por ahora, Astrain estaba bastante al margen de todas las polémicas, pero ya no se va a morder la lengua más y así lo demostró ayer.