La primera ganadora de 'Operación Triunfo' expone cómo es su relación con sus compañeros después de 24 años

'Operación Triunfo' es uno de los programas de televisión más populares de España. El concurso se estrenó en el año 2001, y desde entonces ha lanzado la carrera de algunos de los artistas más populares del país: David Bisbal, Chenoa, Soraya, Manuel Carrasco, Aitana, entre otros muchos.

No obstante, no todas las personas que han pisado 'Operación Triunfo' han tenido el mismo éxito mundial. No es el caso de Rosa López, ganadora de la primera edición del programa, quien alcanzó la fama nacional e internacional como 'Rosa de España', lo que la llevó a participar en Eurovisión en 2002.

Hace una semana, la ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' estuvo presente en el programa 'D Corazón' de Televisión Española, presentado por la periodista Anne Igartiburu, para hablar sobre su participación en el programa, entre otras cosas.

La presentadora de 'D Corazón' empezó la entrevista con una pregunta clara y sencilla: "¿A quién conservas de esos compañeros". Una cuestión que no dudó de responder Rosa, pero quiso dejar claro que ya han pasado más de 24 años de su participación en el concurso.

La cantante aseguró que "yo quiero a todo el mundo". Sobre su relación con David Bisbal, la artista expuso que "es un chiquillo que no veo todos los días ni hablo con él todos los días, pero estamos en contacto".

En ese instante, los colaboradores de 'D Corazón' empezaron a preguntarle sobre algunos exconcursantes. Sobre Manu Tenorio, Rosa tuvo palabras de agradecimiento como de Verónica Romero, debido a que "fue muy importante para mí, pero no la veo desde un tiempecillo".

Al ser preguntada por Chenoa, quien no la invitó a la boda, no quiso responder, lo que demuestra que existe un mal rollo entre ambas.

"Ni con Chenoa, que no... Ni con Vero, ni con nadie. Ahora mismo no hablo con nadie, qué queréis que os diga", zanjó en 'D Corazón'. Estas declaraciones llegan en un momento en que sigue en el aire la posibilidad de un reencuentro con motivo del 25 aniversario de la edición.