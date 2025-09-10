Historia
La primera bandera en América te sorprenderá: no era la de España ni la de Castilla
Mito desmontado: la primera bandera ondeada en América no era española
Cuando Cristobal Colón llegó a América en 1492, muchos imaginan que la primera bandera que ondeó fue española o castellana. Nada más lejos de la realidad. La enseña que se desplegó en la playa del Nuevo Mundo no representaba a ningún país, sino a los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, patrocinadores del viaje.
Según los relatos de la época, incluyendo el propio Almirante, la bandera principal era blanca, con una cruz verde en el centro y en los laterales aparecían las letras 'F' e 'Y', símbolos de Fernando e Ysabel, coronadas con sus respectivas insignias reales.
A esto le acompañaban otros estándares heráldicos que combinaban los escudos de Castilla y Aragón, así como el águila de San Juan, símbolo personal de Isabel. Más que un emblema nacional, era una firma visual que mostraba el respaldo dinástico a la expedición de Colón.
En aquel momento, España como Estado moderno todavía no existía, de ahí que no hubiese bandera oficial: la actual rojigualda tardaría casi 3 siglos en aparecer, durante el reinado de Carlos III.
Por todo ello, pensar que Colón izó una bandera española es un error y un anacronismo: la monarquía todavía estaba consolidando su poder y América recibió los símbolos de unos reyes que buscaban legitimar su autoridad y sus proyectos de expansión y conquista.
Este detalle histórico, a menudo ignorado en los libros de texto, nos recuerda que la colonización del continente no comenzó bajo un único símbolo nacional como muchos piensan, sino bajo los intereses de una familia con visión política y económica, con unas banderas que no eran más que meros adornos.
Junto a la bandera central de Colón, ondearon enseñas adicionales que reforzaban la autoridad de los Reyes Católicos y simbolizaban la alianza Castilla y Aragón.
Unos símbolos que no señalaban que acababa de llegar a un continente desconocido, sino que eran un recordatorio visible del poder de los monarcas que impulsaron la exploración del mundo.
