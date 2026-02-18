Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1 directoUEFA Benfica - Real MadridPancarta Marc CiriaAlonsoAlcarazBenfica - Real MadridPrestianni ViniciusWembanyamaVPN LaLigaCuándo juega AlcarazRival Barcelona ChampionsPablo LlopisOtamendi ViniciusChampions hoyCruces ChampionsCTAPedri HotelIturraldeLuis EnriqueMíchelFlickBarça VARMaldiniLesión DembéléClasificación LaLigaClasificación UAE TourClásica de Jaén 2026Etapa 2 UAE Tour 2026Movistar KOI LECVuelta a MurciaCalendario F1BonolotoGobierno cáncerDónde ver Mundial 2026
instagramlinkedin

TECNOLOGÍA

El primer robot que camina y sonríe como un humano costará 6.500 euros

Moya es un robot presentado en China que pretende revolucionar el mercado

Moya, robot chino

Moya, robot chino / SPORT.es / DroidUp

Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

Durante décadas, la ciencia ficción nos ha hablado de robots e inteligencias artificiales. Hoy en día, ese es un futuro que ya no parece tan lejano, y desde China quieren acercarnos todavía más mediante el lanzamiento de Moya, un robot revolucionario.

Así es Moya, el robot que quiere revolucionar la robótica

Moya es un robot presentado por la compañía DroidUp, y ha roto los esquemas de absolutamente todo el mundo al poder caminar de forma muy similar a un humano... pero también al ser capaz de sonreír e incluso guiñar un ojo.

En términos de dimensiones, este robot mide 1.65 metros de altura y cuenta con 32 kilos de peso. Visualmente encaja con el modelo humano, y además se le ha dotado de detalles como poder mantener una temperatura cálida (desprendiéndose así del frío habitual de los robots).

Lo verdaderamente 'mágico' de Moya es su diseño biomimético; es decir, ha sido dotado de una Inteligencia Artificial reactiva que le permite analizar y reaccionar a todo aquello que está a su alrededor, haciendo así que su comportamiento sea más avanzado y natural que el de muchos otros robots.

El objetivo de su diseño, además, es de que pueda ser de utilidad próximamente en el mercado laboral. Desde DroidUp ven a Moya como una alternativa real en sectores como la atención al cliente o incluso la educación y la terapia.

Es por ello que aunque todavía no está confirmado al 100%, se tiene la expectativa de que Moya pueda situarse a la venta a finales del presente 2026. ¿El precio que se estima en su lanzamiento? Alrededor de unos 6.500 euros por unidad.

Lógicamente, es de esperar que un diseño como el de Moya plantee muchas discusiones, sobre todo de cara a un componente profesional en el que muchos podrían empezar a ver amenazado su puesto de trabajo de proliferar según se espera.

Noticias relacionadas y más

¿Qué te parece Moya? ¿Consideras que es un salto adelante adecuado o antes de su lanzamiento debería tratarse la legislación laboral para proteger a los trabajadores que más pudieran sentir su impacto eventualmente?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nyom lo confirma: El gran rumor sobre el miembro viril del exjugador colombiano Víctor Ibarbo es cierto
  2. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama (64 años) confirma la existencia de los extraterrestres: 'Son reales, pero yo no los he visto
  3. La Seguridad Social lo aclara: 15 años cotizados no bastan para jubilarse
  4. Así es la casa de Fernando Alonso en Asturias de casi 20 millones: Pista de karts, campo de golf y hasta un museo
  5. Precio del euríbor hoy, 16 de febrero de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados
  6. El accidente de Grison, al descubierto: 'No quiero ni mirar
  7. Bertrand Ndongo vuelve a polarizar las redes tras su último incidente: 'Ser rojo es una enfermedad, cada vez lo tengo más claro
  8. Cuándo comienza el Ramadán en 2026 y qué implica en España

Precio del euríbor hoy, 18 de febrero de 2026: la cuota baja con fuerza y da una alegría a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 18 de febrero de 2026: la cuota baja con fuerza y da una alegría a los hipotecados

Movistar sufre una caída y deja sin móvil e Internet a unas 100.000 pymes en España

Movistar sufre una caída y deja sin móvil e Internet a unas 100.000 pymes en España

Antonio Maestre, sobre la propuesta de prohibición del burka: "No les importan las mujeres que hay debajo del burka"

Antonio Maestre, sobre la propuesta de prohibición del burka: "No les importan las mujeres que hay debajo del burka"

Así cambiará tu sueldo si trabajas a media jornada gracias a la subida del SMI

Así cambiará tu sueldo si trabajas a media jornada gracias a la subida del SMI

El primer robot que camina y sonríe como un humano costará 6.500 euros

El primer robot que camina y sonríe como un humano costará 6.500 euros

El Gobierno cambia las normas y se plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver al trabajo

El Gobierno cambia las normas y se plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver al trabajo

Mario Picazo: "La borrasca Pedro llega a España para generar fuertes vientos"

Mario Picazo: "La borrasca Pedro llega a España para generar fuertes vientos"

Raúl Varela, comentarista del Real Madrid en Radio Marca, se harta de Arbeloa: "No se entera de la misa la mitad"

Raúl Varela, comentarista del Real Madrid en Radio Marca, se harta de Arbeloa: "No se entera de la misa la mitad"