El primer robot que camina y sonríe como un humano costará 6.500 euros

Durante décadas, la ciencia ficción nos ha hablado de robots e inteligencias artificiales. Hoy en día, ese es un futuro que ya no parece tan lejano, y desde China quieren acercarnos todavía más mediante el lanzamiento de Moya, un robot revolucionario.

Así es Moya, el robot que quiere revolucionar la robótica

Moya es un robot presentado por la compañía DroidUp, y ha roto los esquemas de absolutamente todo el mundo al poder caminar de forma muy similar a un humano... pero también al ser capaz de sonreír e incluso guiñar un ojo.

En términos de dimensiones, este robot mide 1.65 metros de altura y cuenta con 32 kilos de peso. Visualmente encaja con el modelo humano, y además se le ha dotado de detalles como poder mantener una temperatura cálida (desprendiéndose así del frío habitual de los robots).

Lo verdaderamente 'mágico' de Moya es su diseño biomimético; es decir, ha sido dotado de una Inteligencia Artificial reactiva que le permite analizar y reaccionar a todo aquello que está a su alrededor, haciendo así que su comportamiento sea más avanzado y natural que el de muchos otros robots.

El objetivo de su diseño, además, es de que pueda ser de utilidad próximamente en el mercado laboral. Desde DroidUp ven a Moya como una alternativa real en sectores como la atención al cliente o incluso la educación y la terapia.

Es por ello que aunque todavía no está confirmado al 100%, se tiene la expectativa de que Moya pueda situarse a la venta a finales del presente 2026. ¿El precio que se estima en su lanzamiento? Alrededor de unos 6.500 euros por unidad.

Lógicamente, es de esperar que un diseño como el de Moya plantee muchas discusiones, sobre todo de cara a un componente profesional en el que muchos podrían empezar a ver amenazado su puesto de trabajo de proliferar según se espera.

¿Qué te parece Moya? ¿Consideras que es un salto adelante adecuado o antes de su lanzamiento debería tratarse la legislación laboral para proteger a los trabajadores que más pudieran sentir su impacto eventualmente?