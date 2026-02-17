Primer eclipse solar en 2026: así será el fenómeno astronómico del 17 de febrero

Los eclipses solares son fenómenos astronómicos que se producen cuando la Luna se interpone en el camino de la luz del Sol, visto desde la Tierra. La palabra eclipse proviene del griego "ékleipsis", es decir, ausencia del Sol en el cielo.

Este martes, 17 de febrero de 2026, tendrá lugar un eclipse anular de Sol que será visible desde la Antártida, los extremos sur de África y América, y los océanos Antártico, Atlántico sur e Índico.

Este fenómeno astronómico se iniciará a las 9h 56m TU (Tiempo Universal) en el océano Antártico y terminará a las 14h 27m TU en el océano índico. En total, este eclipse tendrá una duración de 271 minutos, algo más de 4 horas y media.

En abril de 2024 se produjo un eclipse solar que se pudo vivir de forma total en Estados Unidos, México y Canadá. Además, también se pudo ver de forma parcial en España, especialmente desde Galicia y las Islas Canarias.

En nuestro país, el último eclipse de sol anular total fue en 1959, y solo pudo verse desde las Islas Canarias. En la Península Ibérica, el último eclipse solar total fue en 1912.

En esta ocasión, el eclipse del 17 de febrero inaugura una temporada de seis eclipses. Este fenómeno se quedará principalmente en la Antártida, pero España tendrá la oportunidad de ver otro eclipse de forma privilegiada.

El próximo 12 de agosto de 2026 se podrá observar un eclipse solar total desde varios puntos de nuestro país. Según el Instituto Geográfico Militar, "la franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este".

De hecho, el centro informa que pasará por numerosas capitales de provincia: "Desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València. España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste".