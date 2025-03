Primer abandono de 'Supervivientes 2025': ¿Por qué Beatriz Rico se ha marchado 72 horas después de empezar?

Quien ha sido concursante de 'Supervivientes' ha afirmado siempre que la experiencia no es tan sencilla como parece desde casa. Además de los problemas de convivencia que puedan surgir durante el programa, el reality de supervivencia lleva al límite a la mayoría de participantes, razón por la que casi siempre se producen abandonos en cada edición.

Lo sorprendente de 'Supervivientes 2025' es que Beatriz Rico únicamente haya aguantado en la competición 72 horas.

La razón por la que Beatriz Rico abandona 'Supervivientes 2025'

"No duermo en toda la noche y sé que las condiciones son hostiles (...). Llegaba un punto en el que no dormía ni por la noche ni por el día y me fallaba la vista, tengo pitidos en los oídos... no puedo forzar esto y creo que mi salud va por delante", ha expresado con dolor Beatriz Rico.

Sandra Barneda, desde plató, ha sorprendido a la audiencia porque en ningún momento ha intentado convencer a la concursante que continuase en el programa: "no te preocupes Beatriz, déjame que te diga algo. Hay tanta gente que se le propone ir a 'Supervivientes' y no se atreve. Se te ha propuesto, lo has intentado, lo has experimentado y has dicho 'no puedo'. Lo más importante es que te has atrevido y la salud".

Al tratarse de un problema de salud, es probable que Beatriz Rico no tenga que abonar sanción económica alguna. Sin embargo, a la audiencia le ha llamado la atención que nadie del programa insistiera en que la concursante no abandonase.