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TIEMPO

La primavera parece haber llegado a Catalunya... ¿durante cuánto tiempo? Esto indica el Meteocat

El sol y el aumento de las temperaturas se apoderan del tiempo en Catalunya. ¿Este tiempo ha llegado para quedarse?

Barcelona, capital de Catalunya, en un soleado día.

Barcelona, capital de Catalunya, en un soleado día.

Álex Pareja

Álex Pareja

Hoy, martes 17 de marzo de 2026, Catalunya despierta con un ambiente plenamente primaveral, donde predominarán los cielos despejados y temperaturas agradables que seguirán subiendo en buena parte del territorio. Según los datos del Meteocat, será una jornada estable, luminosa y sin rastro de lluvia.

Sol y calma en casi todo el territorio

Durante la mañana, el cielo se mostrará sereno o con ligera presencia de nubes altas, principalmente en el noreste del territorio. Estas nubes desaparecerán pronto, dejando espacio a un cielo casi totalmente despejado en el resto del día.

En las horas centrales podrán formarse algunos cúmulos dispersos en comarcas del prelitoral, aunque sin desarrollo vertical importante. Al final de la jornada, podrían aparecer nubes bajas ocasionales en algunos tramos del litoral, sin mayores consecuencias.

Las precipitaciones estarán completamente ausentes en toda Catalunya, con lo que se espera otro día plenamente seco. El ambiente será, en general, muy tranquilo, con buena visibilidad en la mayoría de zonas. Solo durante las primeras horas podrían formarse bancos de niebla aislados en algunos valles y llanuras del interior, que se disiparán rápidamente con el avance de la mañana.

El tiempo en Catalunya el 17 de marzo de 2026

El tiempo en Catalunya el 17 de marzo de 2026 / Meteocat

Suben las temperaturas, sobre todo en el interior

Las temperaturas máximas tenderán a subir en todo el territorio. En las comarcas del litoral y prelitoral el incremento será ligero, mientras que en el interior y en la mitad occidental se notará algo más, con un ascenso localmente moderado.

Tendremos una tarde templada, incluso cálida para mediados de marzo, con valores que podrían situarse claramente por encima de la media de la época. Es evidente que la primavera parece haber llegado de forma prematura a toda Catalunya.

El viento será otro factor suave de la jornada. Predominarán las brisas de componente sur y este, flojas en general aunque con algunos golpes moderados en distintos puntos costeros y prelitorales. En el extremo nordeste, soplarán vientos más frescos del norte y este, también de poca intensidad.

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Esta estabilidad atmosférica se va a mantener durante los próximos días, aunque el Meteocat ya avisa de que, al menos en lo referente a las precipitaciones, puede cambiar a lo largo de la semana. Pero, en general, parece que este tiempo ha llegado para quedarse.

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