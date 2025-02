Esta es la previsión del tiempo en Catalunya para hoy, 18 de febrero

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha compartido su previsión para esta semana. La nubosidad irá aumentando progresivamente, sin descartar alguna precipitación débil. No obstante, el cambio de tiempo más pronunciado se producirá durante el fin de semana. Según los expertos, el sábado habrá aviso de lluvia en todo el territorio.

Aunque el domingo se espera algo más tranquilo, no se descartan chubascos en las Terres de l'Ebre. Este temporal del fin de semana también afectará a los termómetros, cuando la temperatura bajará. En cuanto al día de hoy, 18 de febrero, el cielo comenzará nublado, con nubes bajas en el litoral y prelitoral que se extenderán durante toda la jornada.

El interior de las Terres de l'Ebre y en el Pirineo amanecerá con nubes medias y altas hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán más altas en la costa durante el día hoy. El Barcelonès registrará 12,1 °C y en el Tarragonès se registrarán 12,4 °C, especialmente más altas en el interior de las comarcas.

Sin embargo, en el interior de Catalunya habrá un descenso de las temperaturas. En esta zona, los termómetros bajarán hasta los 2º C, oscilando entre esta marca y los 6º C. En el Pireneo se registrará la marca más fría, con un descenso por debajo de los 2º C. Las máximas aumentarán en todo el territorio durante el mediodía, siendo más suave y moviéndose entre los 14 °C y los 20 °C.