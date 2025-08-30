La previsión del Meteocat: temperaturas más suaves antes de la llegada de las tormentas

Esta semana, la mayor parte de Catalunya se ha visto afectada por un episodio de tormentas. No obstante, los últimos chubascos parecen haberse producido durante la madrugada de este viernes al sábado, 30 de agosto de 2025.

La previsión para hoy del Servei Meteorològic de Catalunya marca un tiempo más calmado para este fin de semana. Según el Meteocat, la jornada se prevé soleada en todo el territorio, con excepción del cuadrante noreste, donde se esperan nubes bajas por la mañana.

También en el litoral, habrá crecimiento de nubes por la tarde, especialmente en zonas de montaña del Pirineo y del noreste. De cualquier manera, llegarán algunas nubes altas por el oeste a partir de la tarde.

En cuanto las lluvias, no se descarta que haya chubascos en el litoral norte por la mañana. Además, también son probables en el interior del cuadrante noreste y en el Pirineo por la tarde. En estos casos, serán de intensidad débil y dejarán cantidades escasas.

Por otra parte, la temperatura máxima será similar o ligeramente más alta. Con la excepción del litoral norte, donde bajará ligeramente. Sin embargo, destacarán los termómetros de las Terres de l'Ebre, que podrán alcanzar los 35º C.

En Catalunya, la visibilidad será buena o excelente en general, salvo en el litoral norte y en puntos de montaña. En esta zona, las nubes bajas provocarán que la visibilidad sea regular, puntualmente.

Este sábado, el viento soplará del noroeste por la mañana, con algún golpe moderado o fuerte, sobre todo en el litoral del Camp de Tarragona. Ya por la noche, el viento quedará flojo y variable, con predominio del terral en la zona literal al final de la jornada.

Finalmente, el Meteocat también marca el regreso de las lluvias. Este domingo, último día de agosto, se espera que las nubes acaben descargando sobre las 23 horas en Barcelona. De cara al lunes, podría haber chubascos durante toda la jornada en la ciudad condal.