Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

TIEMPO

La previsión del Meteocat: se espera un sábado estable antes de que lleguen las tormentas

El Servei Metereològic de Catalunya ha compartido su previsión para el primer sábado de otoño

Tiempo 'Meteocat'

Tiempo 'Meteocat'

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Estamos ante el primer fin de semana de otoño, y los termómetros parecen haber abandonado las altas temperaturas del verano. No obstante, este sábado será más cálido y sin precipitaciones, antes de la llegada de las tormentas, que se esperan durante el día de mañana.

En este contexto, el Meteocat prevé que habrá intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral durante toda la jornada. Dejarán el cielo transitoriamente entre medio y muy nublado.

Además, llegarán nubes altas y medias en el resto de Cataluña, que dejarán el cielo entre poco y medio nublado, especialmente por la mañana y al final del sábado.

Aunque no se esperan precipitaciones en la mayoría del territorio, no se descarta alguna ruina en puntos del litoral y prelitoral a lo largo de la jornada, sobre todo en la segunda mitad del sábado en el sector central. Sin embargo, acumularían cantidades exiguas de precipitación.

En cuanto las temperaturas, la mínima será ligeramente más alta, especialmente en la mitad sur. Por otra parte, en el tercio norte, será similar o ligeramente más baja. También será más alta la máxima, que subirá moderadamente en todas partes de Cataluña.

Con esta situación general, la visibilidad será regular en el litoral y prelitoral durante la mañana, sobre todo en las zonas elevadas. Por lo que respecta al viento, será flojo y de dirección variable de madrugada y al final del sábado, predominando el componente norte en el litoral.

Durante el resto del día, el viento soplará de componente oeste en el interior en el interior de la mitad oeste, y de componentes sur y este en el litoral y prelitoral. En general, soplará flojo con golpes moderados en todo el territorio.

Noticias relacionadas y más

El domingo por la tarde, y durante la noche, se espera que lleguen chubascos y algunas tormentas, de manera dispersa en el interior. Por el momento, Cataluña tendrá un sábado variable en muchos sectores de la costa y el prelitoral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un arquitecto sentencia el nuevo Camp Nou antes de terminarlo: 'Quedará obsoleto en pocos años
  2. Así es María Segura: La concejala murciana antiokupas que posa como modelo en sus ratos libres
  3. Vida privada de Sergio Busquets: Así son la pareja, hijos e inversiones de 'Busi
  4. Una española sale sola por la noche en Marruecos y llega a esta reflexión: 'Es peligrosamente bonito
  5. Sergio Ramos se hace de oro: el futbolista vende su casa de La Moraleja por un auténtico dineral
  6. Cómo Pau Gasol evitó la 'quiebra' de un novato en una cena de 30.000 dólares: 'Es mi responsabilidad como veterano
  7. La reacción de Miró a la amenaza de VOX con despedir a Marc Giró 'de forma fulminante
  8. Así es el vestido 'con firma catalana' que lució Aitana Bonmatí durante la gala del Balón de Oro: 'Es una pieza valorada en 950 euros

Ayuso anuncia el envío de más medios madrileños para combatir el incendio de Pico del Lobo, Guadalajara

Ayuso anuncia el envío de más medios madrileños para combatir el incendio de Pico del Lobo, Guadalajara

El Gobierno destina fondos a una campaña de promoción turística que no veta a Israel

El Gobierno destina fondos a una campaña de promoción turística que no veta a Israel

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para el mes de octubre: "La inestabilidad se mantiene"

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para el mes de octubre: "La inestabilidad se mantiene"

EEUU revoca el visado a Gustavo Petro por instar a los soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

EEUU revoca el visado a Gustavo Petro por instar a los soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del sábado 27 de septiembre de 2025

Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del sábado 27 de septiembre de 2025

Un juzgado concede una incapacidad a una víctima de violencia de género con fibromialgia

Un juzgado concede una incapacidad a una víctima de violencia de género con fibromialgia

Juan Franco, el alcalde más votado de España que mandó a un concejal socialista a comerse un bollo

Juan Franco, el alcalde más votado de España que mandó a un concejal socialista a comerse un bollo

Gonzalo Bernardos, economista, opina sobre la ayuda de Alemania a los jóvenes: "Un gesto que cuesta caro"

Gonzalo Bernardos, economista, opina sobre la ayuda de Alemania a los jóvenes: "Un gesto que cuesta caro"