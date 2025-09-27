La previsión del Meteocat: se espera un sábado estable antes de que lleguen las tormentas

Estamos ante el primer fin de semana de otoño, y los termómetros parecen haber abandonado las altas temperaturas del verano. No obstante, este sábado será más cálido y sin precipitaciones, antes de la llegada de las tormentas, que se esperan durante el día de mañana.

En este contexto, el Meteocat prevé que habrá intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral durante toda la jornada. Dejarán el cielo transitoriamente entre medio y muy nublado.

Además, llegarán nubes altas y medias en el resto de Cataluña, que dejarán el cielo entre poco y medio nublado, especialmente por la mañana y al final del sábado.

Aunque no se esperan precipitaciones en la mayoría del territorio, no se descarta alguna ruina en puntos del litoral y prelitoral a lo largo de la jornada, sobre todo en la segunda mitad del sábado en el sector central. Sin embargo, acumularían cantidades exiguas de precipitación.

En cuanto las temperaturas, la mínima será ligeramente más alta, especialmente en la mitad sur. Por otra parte, en el tercio norte, será similar o ligeramente más baja. También será más alta la máxima, que subirá moderadamente en todas partes de Cataluña.

Con esta situación general, la visibilidad será regular en el litoral y prelitoral durante la mañana, sobre todo en las zonas elevadas. Por lo que respecta al viento, será flojo y de dirección variable de madrugada y al final del sábado, predominando el componente norte en el litoral.

Durante el resto del día, el viento soplará de componente oeste en el interior en el interior de la mitad oeste, y de componentes sur y este en el litoral y prelitoral. En general, soplará flojo con golpes moderados en todo el territorio.

El domingo por la tarde, y durante la noche, se espera que lleguen chubascos y algunas tormentas, de manera dispersa en el interior. Por el momento, Cataluña tendrá un sábado variable en muchos sectores de la costa y el prelitoral.