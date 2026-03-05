La prestación de la Seguridad Social que muchos pensionistas no conocen: más de 140 euros extra a quienes cumplan estos requisitos

En los últimos años, el sistema de pensiones ha sufrido diferentes reformas, entre las que destaca el aumento de la edad de jubilación y el endurecimiento de los requisitos de cotización necesarios para percibir la pensión íntegra.

Sin embargo, hay buenas noticias: muchos jubilados en España podrían estar recibiendo menos de lo que les corresponde, ya que desde 2021 la Seguridad Social ofrece un complemento mensual que puede sumar hasta 147,60 euros a las pensiones contributivas.

Este suplemento, establecido por el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, sustituye al antiguo complemento de maternidad y tiene como objetivo reducir la brecha de género. Busca compensar las interrupciones en la carrera laboral derivadas del nacimiento o cuidado de los hijos, que históricamente han afectado principalmente a las mujeres, aunque también puede aplicarse a hombres en determinadas circunstancias.

En 2026, la cuantía fijada es de 36,90 euros al mes por cada hijo o hija, con un máximo de cuatro, lo que permite recibir hasta 147,60 euros mensuales adicionales. Este complemento no se tiene en cuenta para el límite máximo de las pensiones ni para calcular los complementos a mínimos, por lo que representa un incremento real sobre la pensión ya reconocida.

¿Quién puede solicitarlo?

Pueden acceder a este beneficio los titulares de una pensión contributiva de jubilación, viudedad o incapacidad permanente, siempre que tengan uno o más hijos inscritos en el Registro Civil.

En el caso de los hombres, se debe demostrar que su carrera profesional se vio afectada por la llegada o adopción de los hijos. Solo uno de los progenitores puede percibir el complemento por los mismos hijos.

Cómo solicitarlo

El complemento puede gestionarse mediante el formulario oficial disponible en la sede electrónica de la Seguridad Social o de manera presencial, solicitando cita previa en cualquier Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

A pesar de ser un beneficio oficial y permanente, muchos pensionistas aún desconocen que pueden solicitarlo, lo que significa que podrían aumentar su pensión mensual con una ayuda completamente legal que marca la diferencia en su economía.