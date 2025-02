"Dos preservativos y vaselina": Sandro Rossell revela lo que contenía el "kit de entrada" a prisión

El expresidente azulgrana, Sandro Rossell, ha pasado por el plató de '59 segundos' en La 2 para hablar sobre su vida con la periodista Gemma Nierga, a quien ha comentado que no es una etapa que le guste rememorar y que intenta "olvidar" todo lo que sucedió: "Recuerdo el día mal. Pero debo decir que te quedas con las anécdotas y las cosas buenas de la vida", explicaba, aunque reconocía que lo había pasado "fatal" durante los dos años de prisión preventiva.

Durante la entrevista, el directivo culer relata que no piensa que su caso hubiera terminado en una condena en prisión "si no hubiera sido presidente del Barça" y que formó parte de una trama política relacionada con el 'Procés' de independencia de Catalunya, que en ese momento se encontraba en su momento más agitado: "Me pusieron en una lista que no me correspondía. Pero acabas de limpiarte nunca".

Ese suceso, además, le costó la carrera profesional en el mundo del empresariado que había construido hasta ese momento, pues perdió el puesto de asesor de tres multinacionales que ocupaba simultáneamente.

Rossell se pasó dos años en la cárcel y ahora, ya recuperado, puede explicar alguna historieta curiosa de cuando entró al 'trullo'. Recuerda que en el primer día hubo algo que "le dejó trastornado", nada más poner un pie en el centro: "Me dieron dos preservativos y dos paquetitos de vaselina", relataba el exmandatario del FC Barcelona.

"'Osti', encima de que me meten en la cárcel y soy inocente... a ver que... vamos a acabar mal aquí", comenta ya sin la carga emocional que tenía el tema hace unos años. Esta acción forma parte de un "kit de entrada" que incluye también un "cepillo de dientes", "papel para el baño" o "una toalla".

Ante esta confesión, Nierga no ha desaprovechado para preguntar si llegó a usar los preservativos y la vaselina durante su estancia allí, algo que Rossell ha negado rotundamente.