Presentar el impuesto de sucesiones no implica aceptar la herencia: Hacienda lo confirma

Si estás en posición de aceptar una herencia y crees que simplemente pagando el impuesto de sucesiones has completado todo proceso, debes saber que Hacienda ha confirmado que eso es solo una primera parte de todo el proceso.

Fue el Tribunal Económico-Administrativo Central el que hace unos meses aclaró que el mero hecho de pagar el impuesto de sucesiones no representa aceptar la herencia pertinente. Y es que para ello es necesario plasmar ese deseo de forma clara y obvia.

Un ejemplo habitual sería el siguiente: Un escenario en el que haya tres hermanos (dos mujeres y un hombre): Si una de las hermanas fallece y la otra hermana paga el impuesto de sucesiones pero no se presenta claramente como la heredera, no recibirá la herencia.

El motivo de ello es que si no se presenta el claro deseo de heredar la herencia que llega de la hermana fallecida, el proceso legal natural acaba haciendo que sea el hermano el que eventualmente se hace con el derecho de obtener la herencia, incluso sin haber pagado el impuesto.

Hacienda ha querido aclarar este punto debido a que la presentación del impuesto de sucesiones es una obligatoriedad en el proceso de heredar. Pero por el mero hecho de ser obligatorio no lo hace absoluto y definitivo a ojos del organismo.

Una aceptación tácita de una herencia no puede remitirse solamente a una transacción fiscal. A ojos de Hacienda, es necesario que exista una voluntad y entendimiento por parte del que quiere heredar. Eso es en lo que ha hecho énfasis el equipo.

¿Es realmente necesaria una aclaración de esta categoría? Pues a ojos de Hacienda parece ser que sí. Y es que al fin y al cabo, sería lógico asumir que la presentación del pago se encuentra vinculado a la voluntariedad de la aceptación de la herencia. Pero de nuevo: no es el caso.

¿Qué te parece esta discrepancia en la gestión de las herencias? ¿Consideras que el proceso debería unifircarse para que un pago implicara voluntariedad? ¿O consideras que la diferenciación es necesaria en el proceso?