La presentadora Nuria Marín revela un duro episodio sufrido en televisión

Nuria Marín está disfrutando de una segunda etapa en su carrera profesional. La presentadora de 'Socialité' fue despedida en diciembre de 2023, después de una larga trayectoria en Mediaset. En lugar de detenerse, la televisiva decidió afrontar nuevos proyectos. En febrero publicó su primera novela y comenzó a crear contenido en TikTok, convirtiéndose en una estrella de la plataforma.

Ahora, la periodista catalana colabora en programas como '59 segundos', de TVE, y también ha recuperado su faceta como presentadora en 'Love Cost', de TV3. Marín se ha convertido en un rostro habitual de los medios de comunicación catalanes, donde también genera virales para sus redes sociales. Este fin de semana, '3cat' ha compartido una publicación siguiendo la tendencia de 'y aun así, me quedé'.

En el vídeo, la comunicadora aparece en pantalla con sus compañeras del programa 'Està passant', la periodista Natza Farré y la cómica Judit Martín. La humorista es la primera en denunciar que un antiguo superior "se apropiaba de mis ideas y después, en reuniones, entrevistas e incluso delante de mí, decían que eran suyas". Posteriormente, ha llegado el turno de Marín, que ha denunciado que "a mí me dijeron que no podía trabajar en la tele porque no tenía suficiente pecho. Y aun así, me quedé".

Farré ha sido la encargada de cerrar el turno, confesando que "a mí me dijeron que tenía que ser más simpática". Seguidamente, las televisivas han seguido con otra ronda de confesiones, explicando situaciones complicadas del ámbito profesional. En esta segunda tanda, Marín revela que "una vez me obligaron a dormir en un hotel donde había fantasmas". No obstante, sus compañeras han optado por tomarse con humor esta experiencia. "Me tienes que decir donde está porque quiero ir", contestaba Judit. "Esto nos interesa bastante", añadía Natza.