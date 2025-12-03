TELEVISIÓN
Una presentadora inglesa se desploma en directo y desata el caos: "¿Estás bien?"
Laura Woods estaba comentando el amistoso entre Inglaterra y Ghana
Laura Woods es una de las periodistas deportivas más laureadas de toda la televisión británica. La presentadora de televisión trabaja para dos cadenas: ITV y TNT Sports. Además, es conocida mundialmente por su papel en la cobertura de las jornadas de la Champions League.
En el día de ayer, Woods dio un susto tremendo, durante la retransmisión del amistoso femenino entre Inglaterra y Ghana, tras caer desplomada, desatando el caos en directo. Al instante, Ian Wright, exfutbolista del Arsenal, y Anita Asante, exjugadora de fútbol inglesa, reaccionaron para frenar la situación.
En el directo, se pudo escuchar a ambos preguntándole: "¿Estás bien?". Una reacción que está en boca de todos, ya que actuaron de la mejor manera posible. En X, antes conocido como Twitter, un usuario comentó: "Bien hecho a los dos por estar en alerta".
Desde la cadena de televisión ITV decidieron cortar de raíz la retransmisión para dirigir a toda la audiencia a publicidad. Tras los anuncios, la copresentadora Katie Shanahan asumió el papel de presentadora y confirmó que Woods no se encontraba bien.
"Como probablemente habrán notado, no tenemos a la maravillosa Laura Woods porque recientemente se enfermó, pero está en muy buenas manos, así que asumiré su cargo a última hora", aseguró en directo.
Horas más tarde, Woods emitió un comunicado a través de Instagram: "Caramba, fue un poco raro. Siento preocuparlos a todos, estoy bien. Los maravillosos paramédicos de Saints dijeron que probablemente sea un virus, solo necesito descansar e hidratarme un poco".
"Estoy muy avergonzada de lo que pasó en la televisión, pero quiero agradecer enormemente a mis colegas de ITV, que me han cuidado esta noche. Y a Wrighty y Neets por atraparme. Y lo siento de nuevo", compartió.
Finalmente, todo quedó en un susto, ya que Woods se encuentra bien. No obstante, habrá que ver cuando vuelve al ruedo de las retransmisiones.
