Un presentador de Telecinco, claro sobre la canción 'Cibeles' de Sergio Ramos: "Está dando el cante"

El encargado del informativo matinal, Bricio Segovia, dejó su opinión acerca del proyecto del exjugador del Real Madrid

El periodista Bricio Segovia, contundente con la nueva faceta de Ramos.

El periodista Bricio Segovia, contundente con la nueva faceta de Ramos. / SPORT

Pol Langa

Pol Langa

Sergio Ramos vuelve a la palestra desde el otro lado del océano gracias a su nuevo proyecto musical llamado 'Cibeles' que muchos ven como un claro mensaje para Florentino Pérez y en referencia a su salida del Real Madrid.

Durante estos últimos días, muchos han aprovechado para dejar su opinión al respecto. Incluso una compañía como Ryanair no dejó pasar esta oportunidad para subirse al carro.

El último en hacer lo propio es el presentador del Informativo matinal de Telecinco, el periodista Bricio Segovia, quien ha valorado sin tapujos la canción del jugador de Rayados de Monterrey.

Lo hizo después de tratar los temas 'serios' de la actualidad, en la recta final del programa: "cambio el que ha dado el futbolista Sergio Ramos", empezaba antes de atizar la propuesta del excapitán blanco.

"Está dando el cante, además, de manera literal", aseguraba. También confirmaba lo que muchos piensan acerca del proyecto y su relación con su mala salida del club de su vida.

El periodista Bricio Segovia.

El periodista Bricio Segovia. / Telecinco

"Acaba de lanzar su primer proyecto musical, un tema llamado 'Cibeles', lleno, además, de indirectas sobre su salida forzada del Real Madrid, que está dando mucho de qué hablar", apuntaba.

Estas palabras se unen a las que se pueden leer de algunos usuarios de las redes sociales, que han estado haciendo mofa del tema desde que saliera el fin de semana.

"Gracias Sergio, la puse de tono de despertador y ahora me levanto antes de que suene", indica uno con ironía, mientras que otros apuestan por contestar a la publicación de la canción con una foto de Donald Trump herido en la oreja. Sin embargo, otros no entienden el rencor y preguntan "¿qué te hemos hecho?".

Puigdemont reúne a la cúpula de Junts en Waterloo un día después de su cita con Illa

Usa ChatGPT para calcular su pensión y la Seguridad Social le da una bofetada de realidad

Deloitte esquiva las peticiones del juez Peinado porque nunca tuvo acceso a códigos fuente del software de Begoña Gómez

Venezuela teme una escalada bélica mayor e insiste en la tesis del "invento" de la destrucción de una lancha por parte de EEUU

Bolaños insiste en acotar a una "minoría" los "jueces que hacen política" el día del nombramiento de dos presidentes de sala del TS

Díaz adelanta que volverá a presentar la reducción de jornada si Junts tumba la ley: "Mi paciencia es infinita"

El Gobierno compromete una reunión entre Sánchez y Puigdemont sin concretar fecha ni lugar

El PP apunta a la "trama navarra" del caso Cerdán y llevará al Senado a Chivite

