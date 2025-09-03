Un presentador de Telecinco, claro sobre la canción 'Cibeles' de Sergio Ramos: "Está dando el cante"

Sergio Ramos vuelve a la palestra desde el otro lado del océano gracias a su nuevo proyecto musical llamado 'Cibeles' que muchos ven como un claro mensaje para Florentino Pérez y en referencia a su salida del Real Madrid.

Durante estos últimos días, muchos han aprovechado para dejar su opinión al respecto. Incluso una compañía como Ryanair no dejó pasar esta oportunidad para subirse al carro.

El último en hacer lo propio es el presentador del Informativo matinal de Telecinco, el periodista Bricio Segovia, quien ha valorado sin tapujos la canción del jugador de Rayados de Monterrey.

Lo hizo después de tratar los temas 'serios' de la actualidad, en la recta final del programa: "cambio el que ha dado el futbolista Sergio Ramos", empezaba antes de atizar la propuesta del excapitán blanco.

"Está dando el cante, además, de manera literal", aseguraba. También confirmaba lo que muchos piensan acerca del proyecto y su relación con su mala salida del club de su vida.

El periodista Bricio Segovia. / Telecinco

"Acaba de lanzar su primer proyecto musical, un tema llamado 'Cibeles', lleno, además, de indirectas sobre su salida forzada del Real Madrid, que está dando mucho de qué hablar", apuntaba.

Estas palabras se unen a las que se pueden leer de algunos usuarios de las redes sociales, que han estado haciendo mofa del tema desde que saliera el fin de semana.

"Gracias Sergio, la puse de tono de despertador y ahora me levanto antes de que suene", indica uno con ironía, mientras que otros apuestan por contestar a la publicación de la canción con una foto de Donald Trump herido en la oreja. Sin embargo, otros no entienden el rencor y preguntan "¿qué te hemos hecho?".