El presentador Jorge Fernández (53 años) da la clave para tener su espectacular físico: "Así es como se consigue un buen core"

Si hay un presentador en la televisión española que puede presumir de físico es Jorge Fernández, el presentador de 'La ruleta de la suerte' de 53 años que lleva 19 temporadas al frente del conocido concurso que ahora emite Antena 3.

Su gusto por el ejercicio viene de lejos, ya que además de actor y modelo es licenciado en INEF. Pese a que siempre ha entrenado por su cuenta hace algún tiempo que cuenta con la ayuda de su entrenadora personal, Endika Gil, para prevenirle de lesiones.

"Me di cuenta que necesitaba un extra, alguien que me aportara nuevas formas de entrenar para no hacer siempre lo mismo, para mejorar y crecer. Siempre hay que probar cosas diferentes", apuntaba a la revista 'Men's Health' el vasco.

Precisamente en este medio es donde ha mostrado en varias ocasiones un tren superior envidiable, sobre todo teniendo en cuenta que ya no es un chaval.

Para conseguirlo, sigue una rutina que no duda en adaptar a su semana si es necesario: "Normalmente entreno cuatro días a la semana, pero hay semanas que puedo ir cinco veces al gimnasio y otros que apenas puedo ir tres… y no pasa nada", indica.

Además, apunta que "siempre sale a andar" y que el descanso es un elemento fundamental para mantener una buena salud. Pero no se queda allí, pues "además hace windsurf en verano y esquí en invierno", todo un culo inquieto.

En cuanto al tipo de entreno que sigue para mantener ese físico hercúleo, el presentador televisivo es muy claro: "No tengo tiempo, no hago nada específico porque cuando trabajas pesos libres, tienes que trabajar mucho la estabilidad del core y yo lo trabajo siempre", asegura.

Jorge Fernández es uno de los famosos con mejor físico de la tele. / Antena 3

En su lugar, comenta que se centra en fortalecer todo el cuerpo en general: "Hago bíceps y tengo el glúteo y los gemelos en tensión. Soy un bloque, fuerte y tenso, en todo mi entrenamiento consciente y así es como se consigue un buen core", comentaba.

Para Jorge, una de las claves para empezar a entrenar o para mejorar es ponerse en manos de los que conocen el funcionamiento del cuerpo: "Hay apoyarse en la gente que más sabe", recomendaba el televisivo.