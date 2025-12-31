Prepárate: así va a ser el tiempo para cerrar y empezar el año en Catalunya, según el Meteocat

Hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025, Catalunya despide el año con un ambiente tranquilo y algo más fresco respecto a los días anteriores. Según el Meteocat, el último día de 2025 llega con un cielo cambiante, algunas nubes bajas por la mañana y la posibilidad de lluvias muy débiles y dispersas en el litoral central.

Un cierre de año típico del invierno mediterráneo: suave, sin extremos, pero con un toque de humedad que contrasta con el ambiente seco que hemos vivido a lo largo de buena parte del mes de diciembre. De una manera similar comenzaremos el año 2026.

Variabilidad y contrastes para cerrar 2025

El año 2025 termina con matices meteorológicos que resumen bien cómo ha sido todo el año: variabilidad, contrastes entre episodios secos y momentos de lluvias intensas, y un otoño que rompió récords de temperaturas altas. Catalunya cierra así un año meteorológicamente irregular, pero sin grandes sobresaltos en su final.

Por la mañana, el cielo se mostrará muy nuboso o incluso cubierto en puntos del litoral y prelitoral central, además de algunas zonas de la depresión Central. Las nubes se irán retirando conforme avance la tarde, dejando tramos más despejados antes de la llegada del nuevo año.

En el resto del territorio, el sol será protagonista durante buena parte de la jornada. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente, manteniendo un tono más frío, y durante la tarde-noche el ambiente será fresco, ideal para quienes quieran recibir el 2026 al aire libre.

Persistirán algunos bancos de niebla en el interior, especialmente en la depresión Central, lo que podría reducir la visibilidad. El viento soplará del norte y oeste, flojo a moderado en general, pero con rachas más fuertes de tramontana en el Alt Empordà y de mestral en el sur, sobre todo durante la mañana.

Y así se prepara Catalunya para recibir 2026: con una noche clara en muchas zonas, un aire frío pero calmado, y previsiones que apuntan a un inicio de año estable y mayormente soleado, con temperaturas que tenderán a recuperarse ligeramente el día 1 de enero.