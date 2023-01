Cómo preparar un roscón de Reyes sin gluten

Solo hace falta comprar los ingredientes necesarios y contar con un buen horno | Una máquina amasadora facilita mucho la labor

Hace ya mucho que tener una intolerancia alimentaria no impide disfrutar de cualquier plato típico o sabroso dulce. Las opciones se han multiplicado, aunque por desgracia estas alternativas suelen ser mucho más caras que las que están dirigidas a personas sin alergias conocidas.

No se sabe a ciencia cierta cuál es la causa, pero a nadie se le escapará el hecho de que cada vez hay más personas celiacas. O cada vez más personas saben que los alimentos con gluten no les sientan bien. Y en Navidad pueden pasarlo especialmente mal si ven desfilar por delante de sus ojos delicias que no pueden comer.

Por eso, no es justo que su elevado precio haga que este colectivo se pierda manjares como el panettone o el Roscón de Reyes. Sobre todo cuando hacerlo en casa es más o menos sencillo. En el segundo caso, solo es necesario contar con los ingredientes necesarios, además de con un horno y una máquina amasadora. Esta última no es imprescindible, pero facilita mucho la labor.

Para hacerlo, una opción ideal es la siguiente receta de Directo al Paladar.

Ingredientes

375 gramos de harina de pan sin gluten

50 gramos de fécula de patata

130 mililitros de leche entera

125 gramos de azúcar

Dos huevos

75 gramos de mantequilla

16 gramos de levadura seca de panadería

25 mililitros de agua de azahar

Ralladura de una naranja

Fruta escarchada para decorar

Preparación

El primer paso es preparar la masa del roscón. En una amasadora, incorporamos la leche, la fécula de patata, el azúcar, los huevos, la mantequilla, el agua de azahar y la ralladura de naranja. Una vez conseguida una mezcla homogénea, incorporar la harina y la levadura.

Mezclar durante diez minutos y dejar reposar 20 más.

Mezclar otros diez minutos y dejar reposar otros 20.

Por última vez, mezclar diez minutos y dejar reposar 20.

Introducir la masa en un bol y dejar reposar toda la noche en la nevera.

Al día siguiente tocará dar forma a los roscones. Una vez conseguida, dejar fermentar media hora más en un ambiente cálido y húmedo. Por ejemplo, dentro del horno apagado.

Una vez transcurrido el tiempo, toca decorarlo mientras se precalienta el horno a 230 grados. Lo primero es pintarlo con huevo batido. Después, hay que colocar por encima la fruta escarchada y azúcar mezclara con agua de azahar.

Por último, hay que hornearlo a la misma temperatura a la que se precalentó el horno un máximo de 16 minutos.