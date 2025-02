Así se prepara un soltero de 'First Dates' para darle un beso a su cita: "Me voy a quitar..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Daniel y a José Ángel. El soltero ha llegado al restaurante del amor diciendo que "me gusta el buen rollo, pero no el cotilleo". Daniel, de Andorra, ha explicado que es muy difícil encontrar el amor ahí, ya que hay poco donde elegir. En cambio, José Ángel le gusta escribir y ha contado que tiene un TOC con el desorden"

El andorrano ha comentado que no le ha gustado su cita por su nombre: "Otro José en mi vida, no". Daniel ha tenido vivencias muy traumáticas con personas que su nombre contenía la letra jota. Además, ha desvelado que no quiere ninguna más en su vida.

Con el transcurso de la cita, Daniel ha querido saber qué le gustaba a su cita y José Ángel le ha dejado sin palabras porque le ha dicho que le apasionaba el cine en blanco y negro, sobre todo, los clásicos de terror de los años 70 y 80. Por otro lado, él le ha comentado que le gustaba el patch, algo que José Ángel no había escuchado en su vida.

Durante el encuentro han tenido momentos en el que no sabían de que hablar y han pasado al reservado para jugar a los típicos juegos de 'First Dates'. En uno de ellos, les ha tocado darse un beso. Daniel se ha quitado las gafas esperando que su cita le besara, pero José Ángel ha decidido darle un beso en la mejilla. Además, han decidido irse separados y no tener una segunda cita.