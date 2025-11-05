Prepara tu paraguas: el Meteocat anuncia que las lluvias vuelven a Catalunya en un nuevo temporal

Durante estas últimas semanas ya hemos visto un claro cambio de tiempo por el cual el calor del verano ha acabado quedando completamente a un lado. Dicho esto, ahora llegará otro cambio de tiempo en el que la lluvia será la gran protagonista.

El tiempo empeora gradualmente en Catalunya

El Meteocat ha confirmado que durante las primeras horas del día de hoy, el litoral, prelitoral y la depresión central de Catalunya verán un cielo completamente tapado por las nubes. Por otro lado, el tercio oeste del territorio tendrá un cielo bastante más despejado.

La evolución del día no dejará una mejora en el tiempo, sino que a medida que pasen las horas lo que veremos será cómo Catalunya acaba quedando poco a poco completamente cubierta en nubes bajas.

Lógicamente, tanta acumulación de nubes tendrá una clara repercusión: precipitaciones en Catalunya. Es así que desde media mañana se espera que aparezcan las primeras lluvias sobre todo con concentración en litoral y prelitoral.

Esas mismas lluvias se harán todavía más probables entrada la tarde, y durante la noche no se descarta su llegada a puntos del interior de Catalunya. Asimismo, si bien se espera que la acumulación de precipitaciones sea escasa, es posible que se den algo más abundante en zonas específicas del litoral.

A pesar de este clima de inestabilidad, lo cierto es que las temperaturas no se verán afectadas negativamente. De hecho, según la predicción del Meteocat se espera que las temperaturas se mantengan e incluso aumenten en cuanto a la máxima respecto al día anterior.

A nivel de visibilidad, el Meteocat anticipa que será mala en algunos puntos del litoral y prelitoral, empeorando por la tarde. Y también se prevé que del mediodía en adelante soplen fuertes rachas de viento en el tercio sur y extremo norte del litoral de Catalunya.

Lo cierto es que el 'mal tiempo' de hoy es solo un aviso para lo que está por llegar a Catalunya. El Meteocat ya ha confirmado que estos días estarán claramente pasados por agua, pero toca ver cómo acaban afectando estas precipitaciones en última instancia.