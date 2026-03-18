Prepara el paraguas porque Catalunya dice adiós al sol: el Meteocat avisa en estas zonas

Hoy, miércoles 18 de marzo de 2026, Catalunya vivirá una jornada que comenzará tranquila y soleada, pero que terminará con un cielo bastante más cubierto y con la llegada de las primeras gotas en algunas zonas, según el Meteocat, así que hay que volver a sacar el paraguas.

Del sol a la lluvia

El ambiente matinal será sereno en casi todo el territorio, aunque no faltarán los bancos de niebla o nubes bajas en el litoral y prelitoral, más persistentes en el sur y en los tramos costeros de Tarragona, donde tardarán algo más en disiparse. En cambio, en el centro de Catalunya, estas nubes se disiparán con rapidez dejando paso a un ambiente plenamente soleado.

A partir del mediodía, el panorama cambiará progresivamente: se espera un aumento notable de la nubosidad, sobre todo en el noreste y en puntos de Girona y el Empordà, donde las nubes bajas se irán extendiendo hacia el interior y el oeste conforme avance la tarde.

Para el final del día, el cielo podría quedar muy nuboso o completamente cubierto en buena parte del territorio, salvo en Ponent y el Pirineo norte, donde el ambiente aún se mantendrá más despejado. ¿Esto que implica? Que en algunas zonas van a caer gotas.

El tiempo en Catalunya el 18 de marzo de 2026 / Meteocat

Con este incremento de las nubes, por la tarde podrían caer algunos chubascos débiles y dispersos en el cuadrante nordeste, que se irán extendiendo poco a poco hacia otras comarcas del tercio norte. Ya entrada la noche, no se descartan lluvias débiles en otros puntos, especialmente del litoral y prelitoral, aunque las cantidades previstas serán escasas.

Si bien no se trata de un cambio de tiempo brusco, sí marca el inicio de una nueva fase meteorológica que podría traer lluvias algo más consistentes en los próximos días. Parece que el jueves será un día de más precipitaciones y para el viernes se espera más calma.

Las temperaturas máximas se mantendrán en general sin grandes variaciones, aunque tenderán a bajar ligeramente en el nordeste debido al aumento de la nubosidad. El ambiente seguirá suave para mediados de marzo, con un día algo más húmedo conforme avance la tarde.

En cuanto al viento, predominará de componente sur y este, con intensidad entre floja y moderada, y algunas rachas más notables en zonas elevadas y tramos abiertos del litoral. En el noroeste soplará más variable, manteniendo un ambiente más calmado.