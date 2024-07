El preocupante estado de salud de Julián Muñoz tras su última aparición en público: "Tengo fecha de caducidad"

Tras varias semanas sin imágenes del exalcalde de Marbella, Julián Muñoz ha vuelto a aparecer en público. Su estado de salud preocupa a sus familiares y amigos que han estado pendientes de su evolución médica después de que los médicos le diagnosticasen un cáncer.

Su expareja Mayte Zaldivar, y el resto de su familia, se han convertido en su principal apoyo durante esta dura etapa pero desde que su estado de salud empeoró Muñoz no ha hecho demasiadas declaraciones en los medios de comunicación.

Desde el programa 'Fiesta', el periodista Luis Rollán ha podido entrevistarle, durante su breve charla con el exalcalde acompañado por su nieto mayor, Muñoz ha asegurado que está "sobreviviendo" lo mejor que puede pero que tenía "fecha de caducidad".

"Me impresionó mucho ver a Julián, está muy delgado y muy apagado" relató el reportero y argumentó: "cuando le pregunté que cómo estaba me dijo que se sentía que estaba con fecha de caducidad. Me dijo que la mejor quimioterapia que está recibiendo son su familia y sus amigos", concluyó el colaborador.

El político apenas sale de casa y siempre va acompañado de alguien, ya que según han explicado en 'Fiesta' ya no se vale por sí mismo. Rollán también habló con Mayte Zaldívar, que era en realidad la persona a la que iba a ver hasta que se encontró con Muñoz.

Zaldivar se ha vuelto a casar y está siendo la principal portavoz de la familia ante los medios a los que ha declarado la situación del familia: "Estamos disfrutando de él y de sus chascarrillos", comentó.