La preocupante nueva moda de escuchar música de los preadolescentes

La música es un arte que, aunque nunca pasará de moda, tampoco dejará de evolucionar. No hablamos únicamente de los cambios de estilo, sino de la forma que tenemos de escucharla. En los últimos años, plataformas digitales como YouTube y Spotify se han convertido en la opción preferida de los usuarios.

El profesor y director del colegio Joaquín Carión de San Javier (Murcia), Antonio García, galardonado con el Global Teacher Award, ha expresado su opinión al respecto al 'Huffington Post': "Es una práctica que no me extraña, porque los niños al final actúan por imitación y están imitando la tendencia de consumo de la sociedad en general, el consumo frenético".

El docente se encuentra realmente preocupado ante esta nueva forma de consumo: "Me preocupa que los niños cada vez tienen menos cultura musical. La música, las artes, están desapareciendo de los colegios e institutos. Prácticamente, no hay arte, no hay literatura, no hay música, no hay pintura...".

Por otra parte, cree que este tipo de consumo también afecta a la capacidad de concentración y atención de los estudiantes. "La concentración también se entrena, y si no se hace es muy difícil desarrollarla, y se nota".