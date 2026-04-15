El preocupante mensaje de Adrían Rodríguez, de 'Física o química': "¿Alguien que pueda ayudarme?"

Adrián Rodríguez saltó a la fama gracias a sus interpretaciones en 'Los Serrano' y 'Física o química', pero no supo encajar del todo bien la popularidad, lo que le llevó a adentrarse en la mala vida. Durante años, el actor ha tenido que enfrentarse a serios problemas personales relacionados con adicciones a diversas sustancias.

El intérprete vuelve a estar en el punto de mira después de publicar una 'storie' de Instagram a través de su cuenta personal, en la que decía: "¿Alguien que pueda ayudarme? Mi expareja me ha dejado en la calle". A los pocos minutos, el actor eliminó la 'storie', pero el mensaje ya se hizo viral en redes sociales.

Después de todo el revuelo generado en X, antes conocido como Twitter, la que fuera su pareja, Anabel, compartió su punto de vista sobre lo ocurrido en Instagram, donde desmintió de manera tajante la versión del intérprete de 'Los Serrano'.

En primer lugar, la expareja se sinceró diciendo: "Yo no he echado a nadie de mi casa. Se fue por su propio pie (yo lo evité) con su maleta a las 11 de la noche ya sabréis donde".

Asimismo, reconoció cómo ocurrió todo: "Se presenta a las 5:00 horas de la mañana liándola en la calle, despertando a los vecinos a todo esto pedía que no chillase, me insultó, seguía chillando. Vinieron 2 coches de guardias para calmar la situación".

"Yo iba a perder mi casa, ahora que no pida ayuda a quien le dio la mano, ni que de la vuelta a la versión", quiso dejar claro públicamente.

Por último, señaló que "necesita ayuda", pero advirtió: "A mi casa no va a volver después de todo. Un saludo, os lo aclaro para que no me mandéis mensajes de porque lo he echado a la calle porque no es así".

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No cabe duda de que se trata de un nuevo escándalo en el que está involucrado, lo que demuestra que sigue teniendo muchos problemas, a pesar de haber intentado ponerles fin por todos los medios.