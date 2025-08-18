"La realidad es dura": La preocupante declaración de Niño Becerra sobre la vivienda

Son varios los aspectos que provocan incertidumbre económica en los españoles: los precios disparados de la inflación, la subida en los precios de los alimentos, las cuotas de las hipotecas. Además de tener que estar pendiente de los conflictos sociales.

Es por ese motivo que expertos económicos como Santiago Niño Becerra, Gonzalo Bernardos o Juan Ramón Rallo, entre otros, nos dan pistas de cómo irá la economía en el futuro.

El primero mencionado es un economista español y catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramón Llull de Barcelona desde 1994, que comparte sus reflexiones en la red social X (antes Twitter).

Hace unos días, el profesor se pronunció sobre la vivienda, y es que encontrar la adecuada es un proceso más complejo de lo que parece debido a que tanto el mercado inmobiliario como la economía viven una situación delicada.

Niño Becerra lo tiene muy claro: "'La realidad de los jóvenes en España es dura: necesitan destinar más del 90% de sus ingresos para pagar el alquiler'. Otra vez: si esto es así es porque se ha querido que fuese así".

1/3. "La realidad de los jóvenes en España es dura: necesitan destinar más del 90% de sus ingresos para pagar el alquiler". Otra vez: si esto es así es porque se ha querido que fuese así. En ESP entre 1955 y 1980 se construyó muchísima vivienda de protección oficial, pero — Santiago Niño (@sninobecerra) August 13, 2025

El economista aseguró que entre 1955 y 1980 en España se construyó mucha vivienda de protección oficial, pero que la mayoría estaba orientada a la venta, no al alquiler. Además, se hizo con períodos de protección "brevísimos": 10 o 15 años.

El profesor reafirmó que "si se hubiera construido vivienda pública en régimen de alquiler y con períodos de protección de 99 años, y se hubiese seguido construyendo, el problemón que hay hoy en España con la vivienda no existiría".