Suscripción

sport

Directos

ECONOMÍA

"La realidad es dura": La preocupante declaración de Niño Becerra sobre la vivienda

Tanto el mercado inmobiliario como la economía viven una situación delicada

Santiago Niño Becerra

Santiago Niño Becerra / Guillermo Mestre

Emma Ferrara

Son varios los aspectos que provocan incertidumbre económica en los españoles: los precios disparados de la inflación, la subida en los precios de los alimentos, las cuotas de las hipotecas. Además de tener que estar pendiente de los conflictos sociales.

Es por ese motivo que expertos económicos como Santiago Niño Becerra, Gonzalo Bernardos o Juan Ramón Rallo, entre otros, nos dan pistas de cómo irá la economía en el futuro.

El primero mencionado es un economista español y catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramón Llull de Barcelona desde 1994, que comparte sus reflexiones en la red social X (antes Twitter).

Hace unos días, el profesor se pronunció sobre la vivienda, y es que encontrar la adecuada es un proceso más complejo de lo que parece debido a que tanto el mercado inmobiliario como la economía viven una situación delicada.

Niño Becerra lo tiene muy claro: "'La realidad de los jóvenes en España es dura: necesitan destinar más del 90% de sus ingresos para pagar el alquiler'. Otra vez: si esto es así es porque se ha querido que fuese así".

El economista aseguró que entre 1955 y 1980 en España se construyó mucha vivienda de protección oficial, pero que la mayoría estaba orientada a la venta, no al alquiler. Además, se hizo con períodos de protección "brevísimos": 10 o 15 años.

El profesor reafirmó que "si se hubiera construido vivienda pública en régimen de alquiler y con períodos de protección de 99 años, y se hubiese seguido construyendo, el problemón que hay hoy en España con la vivienda no existiría".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un agricultor descubre en su terreno 600 millones de dólares de Pablo Escobar
  2. Jude Bellingham se gasta 32 millones: Así son las dos mansiones que ha comprado en esta exclusiva zona de Madrid
  3. Un español se va al Caribe y solo al pisar la playa llega a esta reflexión: '¿Sabéis lo que os digo?
  4. El vicio de Marcus Rashford de pequeño: 'Llegaba a comerme siete u ocho
  5. Piqué y Shakira venden la primera de sus tres casas en Esplugues de Llobregat: Ya solo quedan dos más
  6. Un joven australiano funda un nuevo micropaís en Europa: Así es la República Libre de Verdis
  7. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre la jubilación y la crianza de hijos: 'Hay complementos económicos y bonificaciones
  8. Un famoso artista catalán es expulsado de un taxi tras exigir que le hablaran en castellano

La mezcla 'mágica' para que las hormigas no vuelvan a tu casa

La mezcla 'mágica' para que las hormigas no vuelvan a tu casa

Aagesen avanza que Sánchez detallará en septiembre el pacto de Estado contra el cambio climático y advierte al PP que sería "irresponsable" no apoyarlo

Aagesen avanza que Sánchez detallará en septiembre el pacto de Estado contra el cambio climático y advierte al PP que sería "irresponsable" no apoyarlo

Malu Salgado "No entiendo que se critique a personas que no conocemos por ser hijo o hija de..."

Malu Salgado "No entiendo que se critique a personas que no conocemos por ser hijo o hija de..."

"La realidad es dura": La preocupante declaración de Niño Becerra sobre la vivienda

"La realidad es dura": La preocupante declaración de Niño Becerra sobre la vivienda

Más de 4.000 escolares valencianos empezarán el curso en barracones por la dana

Más de 4.000 escolares valencianos empezarán el curso en barracones por la dana

Rodrigo Paz Pereira, ganador de la primera vuelta en Bolivia: un hijo de la vieja política que enarbola la bandera de la renovación

Rodrigo Paz Pereira, ganador de la primera vuelta en Bolivia: un hijo de la vieja política que enarbola la bandera de la renovación

El truco del verano para evitar el acecho de las avispas

El truco del verano para evitar el acecho de las avispas

Montero confirma que el Gobierno "presentará" los Presupuestos aunque no tenga los apoyos atados: "Hay que poner de manifiesto nuestras prioridades políticas"

Montero confirma que el Gobierno "presentará" los Presupuestos aunque no tenga los apoyos atados: "Hay que poner de manifiesto nuestras prioridades políticas"