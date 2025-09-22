Preocupación por la última alerta de Jorge Rey: "El huracán Gabrielle se dirige a España"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que utiliza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo".

Hace unos días que se instaló una borrasca sobre el mediterráneo que ha dejado fuertes lluvias, y ahora ha explicado que se va disolviendo aunque todavía quedarán algunos restos en el entorno del Levante.

"Ojo porque el anticiclón, según avanza la semana, se introduce con ascensos muy importantes de las temperaturas y el fin de semana estaremos al tanto de esta borrasca. Temperaturas generalmente otoñales frescas, pero tampoco desagradables", ha declarado el burgalés.

A partir del jueves será cuando los mercurios empiecen a subir "de manera bastante destacada" para que los últimos días de la semana lleguen incluso a más de 30 grados.

Este martes se esperan algunas precipitaciones en el sector del Cantábrico, especialmente durante la madrugada. Y en Cataluña habrá más precipitaciones y tormentas también en el sector del Levante, aunque serán débiles.

El miércoles habrá algún chubasco residual en áreas de Málaga, pero lo importante se quedará en zonas de Cataluña o en áreas del País Vasco, aunque sin mucha importancia y afectando a pocas zonas. Tanto el jueves como el viernes y el sábado no se esperan casi precipitaciones.

Jorge Rey ha explicado que las previsiones apuntan a la llegada de muchas lluvias el domingo, que entrarían por la zona de Castilla y León y de Galicia pero que según modelos, apuntan a que incluso sea más hacia el sur y todavía no llegue aquí a España.

El burgalés tiene claro que "el viento de cara al fin de semana sí que podría ser un elemento bastante importante con la llegada de esta borrasca", aunque todavía no se sabe si acabará llegando a España o pasará de largo.

A pesar de las incógnitas, el joven alerta de que el huracán de categoría 3, llamado Gabrielle, se dirige a España y que podría llegar de cara al fin de semana: "La verdad es que cruza todo el Atlántico Norte bastante rápido".