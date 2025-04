Preocupación por el estado de salud de María Becerra tras ser operada de urgencia

María Becerra es una de las voces más destacadas de la música urbana actual. Con la fusión de reguetón, pop y trap latino, ha conseguido destacar y convertirse en un fenómeno internacional.

Ahora se ha conocido que la cantante fue ingresada de urgencia durante la madrugada del miércoles 23 de abril tras presentar un fuerte dolor abdominal y una fuerte hemorragia que derivó en anemia.

El periodista Gustavo Méndez explicó en el streaming 'Love/st' que la artista ingresó en la Clínica Zabala de Belgrano (Argentina), y que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente tras ser diagnosticada de shock hipovolémico.

Esta afección se produce cuando hay una pérdida importante de líquido o sangre, haciendo que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo, y provocando que muchos órganos dejen de funcionar.

Méndez explicó que, tras ser diagnosticada, "fue derivada a terapia intensiva, estuvo entubada, aunque pocas horas después fue extubada porque su estado de salud está mejorando favorablemente (...) Esperé a que María estuviera bien, fuera de peligro, para contarlo".

Pepe Ochoa ha desvelado en el programa 'LAM' que la artista "estaba muy grave, le agarró anemia. Estuvo toda la noche con un respirador. La ventilaban porque como perdió tanta sangre, cuando le haces una transfusión, tienes que devolverle el oxígeno que perdió el cuerpo. Utilizaron esta ventilación para que María pase la noche y tipo 2 de la tarde, le quitaron la ventilación asistida, así que ahora está bien".

El periodista ha querido tranquilizar a los fans de la cantante: "No tiene ningún tipo de problema. Sigue internada y va a estar internada varios días porque el cuadro fue bastante complicado".

Hay varios rumores que apuntan que María Becerra podría estar atravesando un embarazo de riesgo: "Lo que me cuentan, tiene que ver con lo que le pasó ya en su momento, que este tenía que ver con el tema del embarazo, este yo no sé, no lo tengo ni confirmado", explicó Pepe Ochoa.

Hace unos meses, la artista argentina explicó que se enfrentó a un embarazo ectópico que la llevó al hospital y que le obligó a realizarse una intervención. Este tipo de embarazo resulta de la implantación de un óvulo fecundado en una zona externa a la cavidad principal del útero, algo que puede ser peligroso.