La prensa británica elige a la sustituta de Kate Middleton en un momento clave para la Casa Real

Todavía no se sabe si Kate Middleton aparecerá en Wimbledon, la prensa británica ha empezado a espectacular sobre el tipo de medidas que se tomarán desde la organización del evento si la princesa de Gales no puede asistir.

Kate Middleton es una figura muy importante en este torneo de tenis y había muchas esperanzas en que reaparecería en el mismo pero por ahora no ha sido así y la prensa británica ya apunta a una sustituta para la entrega de trofeos el próximo domingo 14 de julio.

Si Kate no asiste a Wimbledon el próximo domingo será la duquesa, Birgitte de Gloucester, la esposa del príncipe Ricardo que además está muy unida a la reina Camila, la encargada de entregar los trofeos.

El príncipe Ricardo es el primo hermano de Isabel II y está emparentado directamente tanto con el rey Carlos III como con sus hijos. Según 'The Telegraph', sería ella la encargada de entregar los trofeos en la final de Wimbledon en ausencia de Kate Middleton, ya que está muy unida al mundo del tenis en el Reino Unido desde más de dos décadas.

Durante estos días la duquesa de Gloucester se ha dejado ver en el torneo de tenis junto a su familia, algo que ha hecho aumentar las sospechas de la prensa británica.

La organización de Wimbledon aprobaría este cambio "obligado" debido a la salud de Kate Middleton y el medio 'The Telegraph' asegura que estaría en marcha: "Tenemos la esperanza de que la Princesa de Gales pueda presentar los trofeos como patrona del Club, pero su salud y recuperación son la prioridad. No sabemos lo que no sabemos. Todo lo que he dicho es que trabajaremos con ella y le daremos la mayor flexibilidad posible", comentaron desde la organización del evento deportivo.

Debbie Jevans, la presidenta del All England Club, dijo en ese momento: "No sé quién presentaría los trofeos como alternativa; eso es algo que se debe considerar más cerca del momento si es necesario. Nos mantendremos flexibles. Cuando nos enteremos, pensaremos en qué es lo correcto". Ahora, parece que la sustituta de Kate Middleton ya tiene nombre y es el de la duquesa Birgitte de Gloucester, aunque todo está por concretarse en los próximos días.

A pesar de no saber si aparecerá o no, Kate Middleton ha dejado claro que está siguiendo el torneo. Así quiso enviar un emotivo mensaje desde sus redes sociales: "Una increíble carrera en Wimbledon llega a su fin. Debes estar muy orgulloso. En nombre de todos nosotros, gracias".

Los planes de verano de los Príncipes de Gales son sencillos y a la vez los más necesarios. Tras unos meses muy duros y centrados aún en la recuperación total de Kate, el hijo y nuera del rey Carlos III se alejarán del ruido para pasar tiempo con sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, así como disfrutar del mayor tiempo posible con los Middleton.