Premios Goya 2026: Dónde ver las películas nominadas en streaming

Este sábado, a las 22:00 horas, se celebra la gran noche del cine español. Barcelona acoge la 40ª gala de los Premios Goya, los galardones que entre la Academia de Cine.

En esta ocasión, la ciudad condal alberga por primera vez la gala en 26 años. La ceremonia tendrá lugar en el Auditorio del Fórum y será presentada por Rigoberta Bandini y Luis Tosar.

La película más nominada de esta edición es 'Los domingos', con 13 nominaciones. A continuación se encuentra 'Sirât', con 11 candidaturas, seguida de 'Maspalomas', con 9 nominaciones, y 'La cena', con 8.

Mientras, 'Sorda', 'El cautivo' y 'Los tigres' tienen un total de 7 candidaturas cada una. Seguidamente, 'Romería' ha conseguido un total de 6 nominaciones y 'Ciudad sin sueño' se encuentra en 5 categorías.

Hasta ahora, algunas de las películas nominadas todavía están en alquiler. No obstante, las principales candidaturas ya están disponibles en streaming. Estas son las plataformas donde podrás ver las obras más importantes de los Premios Goya 2026:

Movistar Plus: Los Domingos, Sirat, La cena, Los Tigres, Sorda, Tardes de Soledad, Romería, Maspalomas y Una quinta portuguesa.

Este viernes, en la víspera de la gala de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Susan Sarandon(Nueva York, 1946) ha ofrecido una charla en el Museu d'Història de Barcelona.

La actriz de Hollywood recibirá esta noche el premio Goya Internacional como reconocimiento a su carrera. Sarandon ha sido reconocida con un premio Óscar como mejor actriz y suma un total de cuatro nominaciones en la misma categoría.