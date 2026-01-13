Evento
Premios Goya 2026: Películas, actores y actrices nominadas para la 40ª edición
Los premios de la academia española del cine reconocen a los mejores productos en su categoría en una gala que tendrá lugar en Barcelona
Como cada mes de enero, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha revelado todos los nominados en cada una de las categorías que optan a conseguir un premio Goya, el mayor reconocimiento del cine en España.
Lo ha hecho en una gala celebrada en la sede de la academia en Madrid en una gala que corre a cargo de la actriz Toni Acosta y del actor y presentador Arturo Valls. Se toman en consideración hasta 218 películas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, principalmente españolas, aunque también se tienen en cuenta los filmes internacionales, con 33 largometrajes y 48 cortos.
Sin embargo, no se sabrán los ganadores hasta el 28 de febrero cuando se celebre la 40ª edición de los Goya en el Fòrum de Barcelona.
Aunque existen hasta 28 categorías diferentes, existen algunas de estas que son más populares, como pueden ser los premios a la Mejor película o al Mejor actor o actriz protagonistas. Así, para la presente edición, los nombres que hay sobre la mesa son los siguientes.
Mejor película
- 'La cena'
- 'Los domingos'
- 'Maspalomas'
- 'Sirat'
- 'Sorda'
Mejor dirección
- Alauda Ruiz de Azua por 'Los domingos'
- Jose Mari Goenaga por 'Maspalomas'
- Carla Simón por 'Romería'
- Oliver Laxe por 'Sirat'
- Albert Serra por 'Tardes de soledad'
Mejor guion original
- 'Los domingos'
- 'Maspalomas'
- 'Sirat'
- 'Un fantasma en la batalla'
- 'Una quinta portuguesa'
Mejor guion adaptado
- 'Ciudad sin sueño'
- 'La buena letra'
- 'La cena'
- 'Romería'
- 'Sorda'
Mejor actor protagonista
- Alberto San Juan por 'La cena'
- Miguel Garcés por 'Los domingos'
- José Ramón Soroiz por 'Maspalomas'
- Mario Casas por 'Muy lejos'
- Manolo Solo por 'Una quinta portuguesa'
Mejor actriz protagonista
- Ángela Cervantes por 'La furia'
- Patricia López Arnaiz por 'Los domingos'
- 'Los Tortuga'
- Nora Navas por 'Mi amiga Eva'
- Susana Abaitua por 'Un fantasma en la batalla'
Mejor actor de reparto
- Miguel Rellán por 'El cautivo'
- Juan Minujín por 'Los domingos'
- Kandido Uranga por 'Maspalomas'
- Tamar Novas por 'Rondallas'
- Álvaro Cervantes por 'Sorda'
Mejor actriz de reparto
- Elvira Minguez por 'La Cena'
- Nagore Aramburu, por 'Los domingos'
- Miryam Gallego por 'Romería'
- Elena Irureta por 'Sorda'
- María de Medeiros por 'Una quinta portuguesa'
Mejor dirección novel
- Ion de Sosa por 'Balearic'
- 'Estrany riu'
- 'La furia'
- 'Muy lejos'
- Eva Libertad por 'Sorda'
