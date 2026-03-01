Premios Goya 2026: Estos han sido todos los ganadores de la gala

Los Premios Goya 2026 tuvieron lugar este sábado para celebrar lo mejor del cine español, ofreciendo así su 40.ª edición de la mano del actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini, quienes fungieron como presentadores del evento.

Así, pues, el Auditori Fórum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona presenció cómo la película 'Los domingos', el film de drama dirigido por Alauda Ruiz de Azúa y protagonizada por Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Juan Minujín, Miguel Garcés y Nagore Aranburu, se hizo con el premio a mejor película.

'Los Domingos'. / ·

Sin embargo, los galardones no fueron los únicos puntos de interés de la noche ya que, además de contarse con la participación musical de artistas como Ana Mena, Dani Fernández, Alba Molina, Bad Gyal y la propia Rigoberta Bandini, asimismo hubo discursos que erizaron la piel.

Tal es el caso de Alba Flores, quien ganó el Goya a Mejor canción original por 'Flores para Antonio', un documental sobre Antonio Flores, el cantante, compositor y actor español, y dedicó unas palabras a la hazaña. "Este premio es muy especial para nosotras, sobre todo para mí", empezó, acompañada de la intérprete del tema, Silvia Pérez Cruz.

"Quiero agradecer a todo el equipo de la peli, a productores, a Isaki y a Elena, y a todas las personas que han participado delante y detrás de esta peli. Este homenaje, esta catarsis y esta sanación", agregó, luego dedicando un agradecimiento especial a Silvia por "haberme ayudado a parir una canción por una vez en mi vida".

"Nos hace ilusión pensar que nos lo dais, no solo como la Academia de cine, también como oyentes de las canciones de mi padre. Siento que este premio es también para su música y para su inspiración", prosiguió.

BARCELONA, 28/02/2026.- La actriz Alba Flores tras recibir el Goya a mejor canción original por ´Flores para Antonio´, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. EFE/Alberto Estévez / Alberto Estévez / EFE

Asimismo, hizo una ineludible mención a su abuelo, Antonio González 'El Pescaílla', y terminó el discurso cantando 'No Dudaría' de Antonio Flores, poniendo a todos de pie con un sentido "Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia".

Por otro lado, la Academia le otorgó el Goya Internacional a la actriz estadounidense Susan Sarandon por ser “una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood: con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo".

Ante la premiación, la ganadora del Óscar a Mejor actriz en 1996 por su participación en Dead Man Walking también ofreció unas palabras: "Adoro España y me encanta Barcelona. Amo vuestro arte, vuestros museos maravillosos y la arquitectura".

Susan Sarandon, ganadora del Goya Internacional de este año / El Independiente

“Estos días en los que el mundo está dominado por la violencia y la crueldad, miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente y a muchos de estos artistas, y siento que tienen la lucidez moral para ayudarme. Estoy en medio del caos y la represión. Miraros me ayuda a sentirme menos sola y os lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón”, continúo, mientras lucía un pin de 'Palestina libre'.

De igual forma, Karla Sofía Gascón reapareció en los Goya después de que la Academia decidiese vetarla por comentarios islamófobos, reaccionando ante la situación con humor. "El año pasado no me dejaron venir. Tengo una libreta donde tengo todo apuntado y a lo mejor me toca versionar 'El conde de Montecristo'. He pensado en tirarme al Sena. Esta nueva etapa he pensado llamarla 'El retorno del Jedi'", bromeó, antes de entregar un goya junto al actor y director Paco León.

Finalmente, estas fueron todas las categorías con sus respectivos ganadores que protagonizaron la noche de los Premios Goya 2026: