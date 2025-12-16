Los premios Áreajugones by SPORT reconocen el talento y el éxito del mejor entretenimiento audiovisual y 'gamer'

Éxito total en la primera edición de los Premios Areajugones by SPORT, una gala creada para reconocer lo mejor del entretenimiento del año, del videojuego al cine y las series y que contó con Orange como patrocinador. El evento reunió a representantes de la industria y del ecosistema digital, con la presencia del concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, además de invitados como Diego Matamoros, Ray Bacon, Javigeek, Celso Duran o DJoseppe10, entre otros. Una jornada para celebrar la creatividad de un sector en continua pujanza.

En el palmarés destacaron el Premio Honor Areajugones a Madrid in Game, el Primer Impacto 2026 para Resident Evil Requiem, el Mejor videojuego español para LUTO, la Mejor película para 'Cómo entrenar a tu dragón', la Mejor serie para 'The Pitt', la Mejor editora para Nintendo y el Mejor videojuego del año para 'Death Stranding 2'.

De clásicos a independientes

El Premio de Honor fue el primero en ser entregado. Un galardón que reconoce una trayectoria influyente en la industria que fue parar a Madrid in Game. Ángel Niño, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del consistorio madrileño fue el encargado de recibir el reconocimiento. "Por nuestras ligas municipales han pasado miles de jugadores. Nuestro campus es un ejemplo de lo que debe hacer una administración pública para atraer el talento de todas las prtes del mundo", destacó el representante municipal.

La siguiente gran alegría de los premios ÁreaJugones by SPORT fue para Resident Evil Requiem, Premio primer impacto 2026, recogido por Carolina Moreno, PR Manager en Koch Media, quien recordó la fecha de salida del último capítulo de la saga de 'survival horror': "Será el próximo 27 de febrero y será un juegazo". Un clásico interminable que ha captado la atención de millones de jugadores en todo el mundo.

La gala continuó con el Mejor Videojuego Español del Año, que correspondió a LUTO, un videojuego de terror psicológico en primera persona sobre el duelo, la pérdida y la ansiedad. Virginia Calvo, Marketing Manager de Selecta Play, encargada de recoger el galardón, enfatizó el valor independiente del título: "No me lo esperaba para nada. Estamos muy contentos. Todo es posible gracias a los sueños de los desarrolladores".

La mejor cartelera posible

A partir de ahí tomó protagonismo el mundo de la gran pantalla. El premio a la Mejor Película del Año reconoció a 'Cómo entrenar a tu dragón'. Leonor Martínez, Marketing Director de Universal, puso voz al trabajo de un título que ha encandilado a público de todas las edades. "Esta película nos lleva dando 15 añso alegrías, porque la primera nació en el 2010. Era un reto con tantos seguidores a pasarla a live-action. Pronto llega la segunda parte", avanzó.

El premio a la Mejor Serie del Año fue parar a 'The Pitt', serie de drama médico ambientada en un hospital de Pittsburgh. Joana Silva, Responsable de Programación y adquisiciones de HBO Max para España y Portugal, envió un mensaje de agradecimiento para ÁreaJugones by SPORT anunciando que la serie está renovada. La segunda temporada llegará en 2 de enero, según se desveló en primicia durante el evento.

A continuación se reconoció el talento nacional con la Mejor Producción Española, que fue para Romería. Enrique Costa, Cofundador y distribuidor de Elastica Films, compartió el éxito con un Espacio Bertelsmann hasta la bandera. "Es la tercera película que hacemos con Carla Simón. Hemos tenido mucha suerte con un film que se presentó en Cannes y hemos tenido siempre el apoyo del cine y del público. Me hace mucha ilusión recibir este premio porque soy lector del SPORT desde los 90, vivo del cine y me gustan los videojuegos", aseguró el galardonado en un relato redondo.

La excelencia de Nintendo y Death Stranding 2

La parte final del evento comenzó con el Mejor Desarrollo de la Industria Anime, otorgado a SelectaVision. Conchi Rodriguez, Head of International Sales and Business Development en la compañía, destacó la capacidad "para llegar al mayor número de personas. Todas las ventanas que hemos ido creando para generar un alcance que va más allá de un nicho es lo que nos ha permitido ser un referente".

El penúltimo premio a la Mejor Editora del Año, que fue a parar a una firma estratégica como Nintendo. Enrique Marcellan, PR & Earned Media Manager de la compañía nipona, se refirió al lanzamiento de la Switch 2: "Ha sido un año duro, pero muy ilusionante. Hemos venido con un catálogo increíble, con nuevo Donkey Kong, Pokemon, Metroid... Y esto no para, porque en 2026 llegará mucho más", explicó sobre una consola que estará en muchas listas de peticiones para las próximas fechas.

El plato fuerte quedó para el final. El más codiciado, que reconoció la excelencia absoluta que ha marcado a jugadores de todo el mundo. Death Stranding 2 fue coronado en los premios ÁreaJugones by SPORT. Un título con un argumento que atrapa en un viaje postapocalíptico para salvar a la humanidad. "Nos gustaría que se recordase que es un juego muy especial que se atreve a llevar los videjuegos un poco más allá. Es una muestra del gran autor que es Hideo Kojima", reconoció Carlos Vilasante, Senior Brand Manager de PlayStation España. La pantalla final de los premios ÁreaJugones by SPORT, una victoria compartida de la industria del entretenimiento.