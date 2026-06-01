La pregunta de la Selectividad que ha causado furor por los profesores

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ya ha arrancado. Miles de estudiantes afrontan unas jornadas decisivas para su futuro académico, aunque el proceso vuelve a poner de manifiesto las diferencias existentes entre comunidades autónomas. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para acercar criterios, la organización de la prueba continúa siendo distinta según la región. Castilla-La Mancha y Cataluña celebrarán los exámenes la próxima semana, mientras que el resto de territorios ya han comenzado o lo harán en los próximos días.

Uno de los objetivos planteados por diversas administraciones era avanzar hacia una mayor coordinación de los exámenes en todo el país. Sin embargo, las universidades y los gobiernos autonómicos no han logrado establecer un modelo completamente homogéneo que garantice las mismas condiciones para todos los estudiantes.

Unos exámenes más fáciles que otros

Las diferencias se reflejan en aspectos como la estructura de las pruebas, el tipo de preguntas planteadas, la puntuación otorgada a cada ejercicio e incluso el peso específico de determinados contenidos dentro del temario. Esto provoca que la experiencia de los alumnos varíe significativamente dependiendo de dónde realicen la PAU.

Entre los avances alcanzados sí destaca la adopción generalizada de una misma denominación para el examen, así como una mayor coincidencia en las fechas de celebración y en algunos criterios de corrección, especialmente los relacionados con la ortografía y la expresión escrita.

Algunos profesores se han quejado del formato de las preguntas, en las que, depende de la comunidad, tienes más opciones para elegir. Se rumorea que además de un formato de preguntas en las que respuestas erróneas no descontaban puntos, había alumnos que dejaban preguntas sin contestar.

La pregunta permite elegir entre 10 y no descuentan los errores / Sport.es

Aplicación de detectores de frecuencia

Madrid incorpora este año una de las principales novedades tecnológicas en el desarrollo de las pruebas. Las universidades públicas de la región han decidido utilizar detectores de radiofrecuencia para reforzar las medidas de control y prevenir posibles fraudes durante los exámenes. Estos dispositivos permiten localizar señales emitidas por teléfonos móviles encendidos, auriculares ocultos, micropinganillos y otros sistemas de comunicación electrónica que algunos estudiantes podrían emplear de forma indebida. El funcionamiento es discreto, ya que los detectores alertan mediante vibración sin interrumpir el normal desarrollo de la prueba.

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Las autoridades universitarias han advertido de que las sanciones serán especialmente severas para quienes sean sorprendidos utilizando este tipo de dispositivos. En los casos en los que se confirme una conducta fraudulenta, la anulación podría afectar al conjunto de la prueba de acceso y no únicamente al examen en el que se detectó la infracción.