La pregunta que enloquece a los famosos: ¿Quién es el más pesado de Antena 3?

La pasada noche del miércoles, 'El 1%' volvió para encabezar una semana más la emisión de Antena 3. El nuevo concurso, presentado por Arturo Valls, estrenó su segunda emisión en el que algunos concursantes consiguieron el bote de 95.000 euros. No obstante, otros muchos fueron eliminados durante el transcurso del programa.

En una de las preguntas que planteaba el formato, los presentadores de Antena 3 eran los protagonistas. Entre las respuestas se encontraban Roberto Leal, Jorge Fernández, Eva González y Juanra Bonet. La pregunta que debían responder los concursantes era la siguiente: "¿Quién pesa más en estas balanzas?".

A pesar de que lo podía parecer en un primer momento, la cuestión era un juego de lógica. Los participantes debían reflexionar sobre su respuesta, mientras que Arturo Valls hacía gala de su característico humor "a mí no me han puesto para no dar envidia".

Al finalizar el tiempo, el presentador afirmó que "no me parecen nada pesados, son todos divertidísimos". Los resultados finales dejaron a 15 eliminados y 57 personas que seguían en el juego. "Lo que hemos perdido aquí", lamentaba el conductor valenciano.

La respuesta correcta era Juanra Bonet, según explicó Arturo Valls: "Jorge Fernández y Roberto Leal pesan lo mismo, Roberto Leal pesa más que Eva González, así que Eva queda descartada. Pero Juanra Bonet pesa más que Jorge Fernández. Por lo tanto, Juanra es el más pesado". Una definición que terminaba con un chascarrillo, "si yo lo he dicho siempre, es el más pesado".