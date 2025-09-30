La tendencia del precio de la vivienda en octubre, según un experto: "Madrid y BCN, capitales donde el m² es relativamente barato"

La vivienda es un bien esencial en cualquier sociedad moderna y en España está recogido por la Constitución, aunque a la práctica no está garantizado por culpa de la tendencia al alza del coste del metro cuadrado y los bajos sueldos, una situación que se agrava entre generaciones, provocando una clara brecha.

El problema es que muchos jóvenes y personas en situación económica desfavorable se ven obligadas a quedarse en casa de sus progenitores o a compartir habitáculos hasta edades en las que en el pasado ya se pensaba en formar una familia.

La oferta y la demanda está completamente rota en este sector, por eso muchas personas siguen constantemente la evolución del coste del metro cuadrado para ver si existe alguna opción más o menos factible de conseguir un piso en propiedad. Por eso, expertos como Julio Plaza se encargan de peinar la actualidad del mercado para escudriñar la evolución del precio de la vivienda y recomendar la compra en un momento u otro.

Una joven mira los precios de la vivienda en una inmobiliaria. / GERMÁN CABALLERO

Lo primero que hay que tener en cuenta es el contexto del momento en el que se quiera abordar la operación, además de los objetivos de cada persona interesada. Para lo primero, indica Plaza, haya que estar pendientes de los tipos de interés, que actualmente se encuentran en el 2% según apuntaba el Banco Central Europeo para este mes de septiembre, algo que según el experto es "realmente atractivo" para la compra.

Sin embargo, la evolución que sigue el coste es alcista, así que "los pisos siguen subiendo" y no parece que vayan a frenar próximamente: "Existen muchas zonas donde, aunque parezca que se ha estabilizado, sigue subiendo muchísimo", puntualiza.

Según datos del Eurostat y la OECD, los países donde más ha aumentado el precio del metro cuadrado respecto a 2015 son en primer lugar Turquía, seguido de Hungría e Islandia. En cuanto a ciudades, la más cara del continente es Londres, con hasta 13.870 euros por metro cuadrado de media, seguida de Luxemburgo, con 11.500 euros, y de París, con 9.730 euros de media.

En España la curva no sube tanto y según indica Idealista en Madrid el coste del metro cuadrado estaba en los 5.723 euros de media en agosto, por los 4.991 euros en Barcelona. Por este motivo, el experto asegura que "somos de las capitales europeas donde el precio medio del metro cuadrado sigue siendo relativamente barato", pese a haber subido un 30% de media, así que si la gente no puede comprar, quiere decir que los sueldos son demasiado bajos.

Ante una situación como esta, Plaza se cuestiona "cuánto más van a subir los precios y cómo de grande tiene que ser la crisis para que nos situemos en los precios de 2020", cuando debido a la covid-19 se estabilizaron, aunque a día de hoy "todavía hay sitios de nuestro país donde no se llega a los precios de 2008".

Por eso, es importante conocer la realidad del mercado porque de cometer errores "puedes perder decenas de miles de euros", mientras que "si decides bien puedes asegurarte tu futuro durante muchos años".