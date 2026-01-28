La predicción de Maldini para el top-8: "Ojo con el Barça que..."

Día decisivo en clave Champions League. Jornada unificada con partidos que marcarán el futuro de gran parte de los equipos en la competición europea, especialmente de los representantes españoles. Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid luchan por entrar en el top-8. En cambio, el Athletic Club busca la heroica para clasificarse a la ronda previa. El único que no se juega nada es el Villarreal, aunque intentará despedirse con una victoria.

La última jornada de la Champions League está en boca de todos y aún no ha empezado. Una de las personas que se ha pronunciado al respecto ha sido Julio Maldonado, más conocido como Maldini, quien ha publicado un vídeo en YouTube en el que ha revelado qué equipos pasarán.

El Madrid, claro favorito

El primer partido que ha analizado es el del Real Madrid, que se verá las caras con el Benfica. Lo primero que ha dejado claro es que "el gran atractivo de este partido es ver a Mourinho enfrentándose al Real Madrid".

El comentarista de Movistar+ ha explicado que "el Madrid, si pierde, podría quedarse fuera del top-8; es difícil, pero posible", mientras que el Benfica "necesita ganar sí o sí para clasificarse". Por ello, considera que será un partido complicado para los de Arbeloa, a pesar de que el equipo "está bien". Maldini ha pronosticado: "Le doy un 25% al Benfica, un 30% al empate y un 45% al Madrid".

Álvaro Arbeloa dirige el entrenamiento dle Real Madri dn el estadio da Luz en Lisboa / MIGUEL A. LOPES / EFE

El Barça no lo tendrá fácil

El creador de contenido explicó que el Barça no lo tendrá nada fácil, ya que "el Copenhague se la está jugando. Si gana en el Camp Nou, probablemente se meta. Pero claro, ganar al Barça en el Camp Nou, son palabras muy mayores".

El analista tiene claro que las bajas de Pedri, Frenkie de Jong y Gavi pueden pasar factura: "Veremos qué medio campo arma. Eric García Casado seguramente, y quizá retrasar a Dani Olmo". Además, ha advertido: "Ojo, que este partido tiene mucha trampa", aunque su predicción es la siguiente: "Le voy a dar 85% al Barça, 10% al empate y 5% al Copenhague".

Dani Olmo celebra su gol ante el Real Oviedo / EFE

Ganar y esperar

El partido del Atlético de Madrid será decisivo, pero por suerte juegan en el Metropolitano. Sobre el Bodo Glimt, Maldini fue claro: "Fuera de casa no ha hecho prácticamente nada en la Champions, pero en casa viene de ganarle al City". También, ha revelado que "el Atlético aún no ha dejado la portería a cero en esta Champions. Yo creo que lo primero es eso. Lo segundo es que vuelva a marcar Julián Álvarez".

Julián Álvarez es uno de los nombres que más suenan en el mercado de fichajes / EFE

Maldini confía en la victoria del club colchonero: "Le doy un 80% al Atlético de Madrid, 15% empate, 5% al Bodo Glimt".

San Mamés, clave

El último equipo español que aún puede clasificarse es el Athletic Club. El comentarista no ha dudado en decir que "San Mamés va a rugir". A pesar de la mala dinámica en Liga, ha admitido que "la Champions puede convertirse en una fiesta". Por ello, ha pronosticado: "40% al Athletic, 30% empate y 30% al Sporting".

Oihan Sancet, en San Mamés / Luis Tejido / EFE

La predicción para el resto de los partidos decisivos

En el PSG-Newcastle, el comentarista ha señalado que es "un partido clave" en el que "el que gane pasa y el que pierda queda fuera casi seguro". Jugando en casa, ha dado favorito al conjunto francés: "50% al PSG, 30% empate y 20% al Newcastle". Respecto al Manchester City contra el Galatasaray, ha destacado que el equipo de Guardiola "tiene que ganar y golear". Su predicción ha sido: "70% al City, 20% empate y 10% al Galatasaray".

Uno de los partidos más decisivos es el del Nápoles, que recibirá al Chelsea, ya que una victoria de los ingleses eliminaría al conjunto italiano de la Champions. Maldini no se ha mojado demasiado: "30% al Nápoles, 30% empate y 40% al Chelsea".

Sobre el encuentro entre Borussia Dortmund e Inter, ha comentado que un empate podría dejar a ambos fuera del top-8, y ha pronosticado: "40% al Dortmund, 30% empate, 30% al Inter". Por último, en el Mónaco-Juventus, ha dado ventaja al club italiano: "25% al Mónaco, 30% empate y 45% a la Juventus".