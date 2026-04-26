La predicción de la AEMET para la última semana de abril y comienzos de marzo: "Serán días cálidos"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

Hace unos días, el ente público compartió la predicción meteorológica desde la semana del 27 de abril al 3 de mayo hasta las próximas tres semanas, en la que remarcaron que "en general, las temperaturas serán superiores a lo normal en la mayor parte del país".

Para la última semana del mes de abril, la AEMET comunicó que se esperan "días cálidos", algo habitual en esta época del año. Las temperaturas más altas se registrarán especialmente en el interior peninsular.

En cuanto a las precipitaciones, "podrán producirse chubascos en amplias zonas de la Península a lo largo de la semana, aunque es difícil precisar las zonas concretas donde tendrán lugar por su carácter disperso".

La predicción para la última semana de abril / AEMET

En cambio, la siguiente semana ya será distinto porque "la incertidumbre aumenta notablemente", aunque es algo más que habitual en este tipo de pronósticos. "las temperaturas estarían en torno a sus valores normales en buena parte del territorio, o algo por encima de lo normal en el este de la Península", expuso la AEMET.

Respecto a las lluvias, el organismo público señaló que se prevén principalmente en el oeste peninsular.

Para la semana del 11 al 17 de mayo, la AEMET fue clara: "Podría ser más cálida de lo normal en la mayor parte del territorio, con precipitaciones escasas en el este peninsular y Canarias".

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No obstante, el ente público quiso dejar claro que "hay que tomar esta predicción como una tendencia que podría evolucionar hacia escenarios diferentes".