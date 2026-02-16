La predicción de la AEMET para esta semana: "Será menos lluviosa, aunque..."

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

El mes de febrero está siendo especialmente complicado en términos meteorológicos. La semana pasada, las rachas de viento fueron las protagonistas en gran parte de España, especialmente en la región de Catalunya, además de las intensas lluvias.

Para esta semana, el ente público ha compartido la predicción semanal, donde ha destacado que se espera un "anticiclón próximo a la Península", lo que provocará que "la semana sea menos lluviosa, aunque con matices".

Este lunes está marcado por un "frente estacionario" que "dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el tercio norte peninsular, exceptuando en el extremo nordeste con intervalos nubosos sin esperar precipitaciones".

Las zonas más afectadas serán Galicia, oriental del Cantábrico y norte del Pirinero: "Es probable que los chubascos sean persistentes". El ente público tampoco descarta precipitaciones "ocasionales" en la meseta Norte o entornos de montaña del centro y sur.

Respecto a las temperaturas, la AEMET ha sido clara: "Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte del país, notablemente en Canarias y exceptuando el Cantábrico oriental en descenso y el valle del Guadalquivir con pocos cambios".

"Mínimas en aumento generalizado, notable en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular y localmente en la meseta Sur. Heladas débiles restringidas a cotas altas del Pirineo", ha compartido el ente público en la página web.

Asimismo, la AEMET ha señalado que "un frente dejará precipitaciones en el norte y oeste el miércoles y juves", aunque matizan de que será "mucho menos intensas que en semanas anteriores".