La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

A nivel meteorológico, está siendo un mes de febrero especialmente intenso, marcado por una sucesión de episodios de tiempo adverso. En particular, la llegada de las borrascas Leonardo y Marta a la Península ha dejado precipitaciones abundantes, rachas de viento destacables y un notable descenso de las temperaturas.

Para este lunes 9 de febrero, la AEMET expresa que se esperan "precipitaciones que pueden ser fuertes y persistentes", concretamente en las zonas de Galicia, Estrecho, Cádiz y alrededores de las sierras Béticas.

También, habrá rachas muy fuertes en "zonas altas del norte y este peninsular, además de las costas de Tarragona, Estrecho y este de Alborán".

La situación meteorológica en España está dominada por "la circulación atlántica". "Con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, siendo menos abundantes en el tercio oriental peninsular y en general poco probables en Cataluña y sureste", comparte el organismo público a través de la página web.

"Nevará en zonas de montaña del norte y centro peninsular, pero con un aumento de la cota importante de oeste a este, con variaciones durante el día de 1800 a 2500m en la mitad oeste y en 1000 a 1700m en el nordeste", señala la AEMET.

Respecto a las temperaturas, el ente público lo tiene claro: "Temperaturas máximas en descenso en interiores del nordeste peninsular y en aumento generalizado en el resto de la Península, notable en interiores del extremo sur".

Sobre el viento, la AEMET comunica que predominará el viento "moderado" en oeste y sur en la Península y Baleares, una situación distinta en litorales del noroeste y Alborán: "Con rachas muy fuertes que además afectarán a zonas de montaña del norte e interiores del este y sureste".