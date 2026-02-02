TIEMPO
La predicción de la AEMET para el mes de febrero: "Nuevas borrascas atlánticas"
El organismo pública comparte la predicción meteorológica
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".
La situación meteorológica en España está dando mucho de qué hablar, especialmente en este inicio de febrero. Desde el organismo público, comunican que se espera un mes con muchas más lluvias que en enero, donde ya hubo grandes precipitaciones en bastantes puntos de la Península.
La AEMET expone en un tuit de X, antes conocido como Twitter, que las "nuevas borrascas atlánticas dejarán precipitaciones abundantes en zonas donde ya ha llovido mucho".
Asimismo, el organismo público señala que "habrá deshielos en áreas donde llueva sobre la nieve previamente caída". También, lanzan un mensaje de advertencia: "Atención a posibles crecidas de cauces".
La predicción de la AEMET para el mes de febrero
Para la primera semana de febrero, de los días 2 a 8, la AEMET apunta que "estará dominada por la llegada de borrascas atlánticas". Por esta razón, se espera un tiempo lluvioso en la mayor parte de España, especialmente en el oeste y sur de la Península, con nevadas copiosas en las montañas.
Respecto a las temperaturas, el organismo público comparte que "alcanzarán valores superiores al promedio normal de esta época del año en prácticamente todo el país".
En cambio, para la semana del 9 al 15 de febrero, la incertidumbre aumenta notablemente: "Llegada de borrascas desde el Atlántico y precipitaciones en la mayor parte de la Península y Baleares, mientras que en el área mediterránea del levante y en Canarias predominaría un tiempo seco".
"Con una incertidumbre todavía mayor, la semana del 16 al 22 de febrero continuaría con una tónica similar: precipitaciones superiores a las habituales para la época en amplias zonas de la Península, salvo en el área mediterránea y temperaturas más altas de lo normal", indica la AEMET.
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para el mes de febrero: 'Llega un anticiclón
- Desenmascaran a Rosalía por su disco 'LUX': 'Estoy avergonzada
- Las exparejas de Risto Mejide arremeten contra él: 'No idealicen nunca a nadie
- ¿Cuánto cobra un maquinista de tren de Ouigo en 2026? Salario medio y diferencias con Renfe
- Así es la vida discreta de Carlos Alcaraz: una familia cercana, su vida amorosa y su patrimonio
- Shakira vuelve a España, pero no quiere pisar Barcelona: esta es la razón
- David Jiménez, experto en derecho de sucesiones: 'Las donaciones de padres a hijos pueden salir muy caras
- Pascual Drake, experto en vinos, explica por qué el mismo vino puede costar 10 o 100 euros según el restaurante