Precio del tabaco en septiembre de 2025: Las marcas afectadas por la subida de precio

Los fumadores ven como el Gobierno va limitando el consumo con diferentes medidas. La primera en llegar a fecha de septiembre de 2025 fue la nueva Ley Antitabaco que impide fumar en nuevos espacios públicos y limita la compra de cigarrillos electrónicos y 'vapers' a los menores de edad.

Ahora, desde el pasado día 20 llega la segunda tanda de medidas que consiste en el aumento del precio del tabaco y su publicación en el BOE. En esta ocasión, sin embargo, no responde a ningún motivo de salud, sino que se hace por la petición del Comisionado para el Mercado de Tabacos, que denunciaba que un aumento en el coste de la producción, la distribución y los impuestos.

Sin embargo, ya había aumentado el precio de algunas de las marcas más famosas en los meses anteriores, como Wintson, Montecristo o Macanudo. Ahora, con el nuevo precio se adaptan también Chesterfield, Braniff, Quorum y Blackburn, y afecta tanto a la península como a Baleares.

Nuevos precios del tabaco

Cigarrillos (euros/caja)

Chesterfield Label 23: 5,35 euros.

Cigarros y cigarritos (euros/caja)

Braniff Linea D’Oro Platinum 17: 2,60 euros.

Braniff Linea D’Oro Negro 17: 2,60 euros.

Braniff Linea D’Oro Red 17: 2,60 euros.

Braniff Linea D’Oro White 17: 2,60 euros.

Quorum Classic Doble Gordo 10: 51 euros.

Quorum Classic Robusto 10: 30,50 euros.

Quorum Classic Short Robusto 10: 26 euros

Quorum Classic Torpedo 10: 41 euros.

Quorum Shade Doble Gordo 6 × 60 Mazo 10: 51 euros.

Quorum Shade Robusto 10: 30,50 euros.

Quorum Shade Short Robusto 10: 26 euros.

Quorum Shade Torpedo 10: 41 euros.

Roll’s Red Exclusive 17: 2,60 euros.

Roll’s White Exclusive 17: 2,60 euros.

Picaduras de pipa (euros/unidad)