El precio de las monedas de plata no deja de subir: así ha evolucionado el mercado

Los metales preciosos han mostrado mucha volatilidad estos últimos años, aunque por lo general con una tendencia al alza, y la plata ha sido uno de los que más se ha revalorizado. Eso, lógicamente, ha acabado teniendo también un fuerte impacto en el mundo de la numismática.

El impacto del precio del metal en la numismática

Por lo general, para determinar el valor de una moneda se miden dos aspectos distintos: el valor propio del metal, medido por onza, y el valor coleccionable; es decir, el precio que se ajusta dependiendo de la rareza de la moneda en cuestión.

Cuando el valor de la plata sube, el valor intrínseco de la moneda aumenta de forma automática. Y si le sumamos el valor histórico de una pieza, es la combinación de ello lo que explica el más reciente crecimiento del mercado.

Desde 2020 y hasta 2024, el valor de la plata fluctuó de manera constante, pero fue a partir del 2025 donde se dio un claro antes y después. Factores como una mayor demanda industrial y la incertidumbre de la economía global hicieron que muchos se refugiaran en metales como la plata.

De esta manera, a lo largo de 2025 y encarando a 2026 se produjo una revalorización constante que llevó a la plata a alcanzar valores que no se veían en más de una década. De hecho, tal fue el ascenso que se marcaron subidas de hasta un 100% respecto a años anteriores.

Para tener una visión más clara sobre este progreso: en 2020, el precio promedio de la onza de plata se situó en aproximadamente 20 dólares. En 2025 y principios de 2026, eso se disparó hasta alcanzar picos con cotas de entre 45 y 80 dólares.

El resultado de todo esto es que monedas de hace 2-4 años han aumentado su valor considerablemente debido al propio precio del metal, lo que al mismo tiempo ha revalorizado su postura como una pieza a considerar por los coleccionistas.

En este punto, la plata no ha dado señales de que su presencia de mercado vaya a disminuir próximamente. Lo más probable es que todavía nos quede una larga época en la que la numismática deba estar pendiente de constante cambios.