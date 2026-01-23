Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlcarazGrada d'animació BarçaOpen Australia directoMonchiLesión PedriCalendario eleccionesRonald AraujoElecciones BarçaEuropeo balonmanoDirk NowitzkiBarcelona - Madrid final SupercopaBarça top-8Cruces ChampionsCuentas Barcelona ChampionsJoan PradellsMercado de Fichajes hoyUFC 324Gonzalo BernardosAparcarLey de SucesionesHacienda
instagramlinkedin

PRECIO LUZ

Precio de la luz para hoy, viernes 23 de enero: las horas más baratas y más caras

Te detallamos la cifra de la luz por franjas horarias

precio luz

precio luz / AGENCIAS

Emma Ferrara

Es muy importante estar al corriente de la evolución del precio de la luz, ya que se trata de una fuente de energía imprescindible para la sociedad.

En los últimos años, la factura de la luz se ha disparado, llegando a registrarse récords históricos superiores a los 500 euros por MWh. Estas subidas han convertido el coste de la electricidad en uno de los principales problemas económicos para los hogares españoles.

La evolución del precio de la luz en el año 2025 fue dinámica, con importantes fluctuaciones a lo largo del año. El precio medio del mercado mayorista en 2025 se situó en 65 euros/MWh, ligeramente superior al de 2024, que fue de 27,01 euros.

El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) es el organismo encargado de publicar los datos oficiales del precio de la luz. El precio medio del viernes 23 de enero será de 38,40 euros/MWh.

Cuándo es más barata y cuándo más cara

La franja horaria más barata en la que es recomendable utilizar los electrodomésticos que más consumen es de 12 a 13 horas, cuando la luz se pagará a 0,91 euros/MWh.

La hora más cara, y en la que se debería evitar hacer uso de la electricidad es entre las 20 y las 21 horas, cuando el precio en la factura se elevará a los 107,10 euros/MWh.

Precio de la luz por horas, 23 de enero

  • 00:00 a 01:00: 31,49 euros/MWh
  • 01:00 a 02:00: 23,74 euros/MWh
  • 02:00 a 03:00: 20,57 euros/MWh
  • 03:00 a 04:00: 15,91 euros/MWh
  • 04:00 a 05:00: 15,89 euros/MWh
  • 05:00 a 06:00: 24,91 euros/MWh
  • 06:00 a 07:00: 35,48 euros/MWh
  • 07:00 a 08:00: 58,29 euros/MWh
  • 08:00 a 09:00: 56,83 euros/MWh
  • 09:00 a 10:00: 31,82 euros/MWh
  • 10:00 a 11:00: 6,61 euros/MWh
  • 11:00 a 12:00: 1,06 euros/MWh
  • 12:00 a 13:00: 0,91 euros/MWh
  • 13:00 a 14:00: 0,92 euros/MWh
  • 14:00 a 15:00: 2,02 euros/MWh
  • 15:00 a 16:00: 4,25 euros/MWh
  • 16:00 a 17:00: 14,47 euros/MWh
  • 17:00 a 18:00: 43,94 euros/MWh
  • 18:00 a 19:00: 80,64 euros/MWh
  • 19:00 a 20:00: 101,00 euros/MWh
  • 20:00 a 21:00: 107,10 euros/MWh
  • 21:00 a 22:00: 100,25 euros/MWh
  • 22:00 a 23:00: 81,83 euros/MWh
  • 23:00 a 24:00: 61,61 euros/MWh

De 23:00 a 24:00: 81,83 euros/MWh ¿Por qué varía el precio de la luz a lo largo del día?

Las principales causas de las fluctuaciones son el coste de combustibles fósiles como el gas y el petróleo o los períodos de alta demanda, como las horas punta de la mañana y la tarde.

Noticias relacionadas

Durante las horas más utilizadas, los proveedores de energía tienen que comprar energía en el mercado a precios más elevados, mientras que en las que hay menos demanda, pueden utilizar fuentes de energía más eficientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gonzalo Bernardos, economista: 'En el futuro, las pensiones serán bastante menos generosas
  2. Aparcar dos vehículos o guardar muebles: Qué se puede hacer y qué no en una plaza en propiedad en un garaje comunitario
  3. Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
  4. Marta Riesco se sincera sobre su relación con Benzema: 'Me dejé llevar
  5. Un español que vive en Australia revela cómo ahorró más de 12.600 euros en seis meses
  6. Así es el coche de casi 100.000 euros que Raphinha le ha regalado a su esposa, Taia Belloli: 'Ahora entiendo por qué se iba sin responder
  7. Cuándo se cobran las pensiones en enero de 2026: fechas según tu banco
  8. ¿Subirán los salarios este 2026? Así afectaría a tu nómina la posible subida del SMI

Precio de la luz para hoy, viernes 23 de enero: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, viernes 23 de enero: las horas más baratas y más caras

Así es el coche de casi 100.000 euros que Raphinha le ha regalado a su esposa, Taia Belloli: "Ahora entiendo por qué se iba sin responder"

Así es el coche de casi 100.000 euros que Raphinha le ha regalado a su esposa, Taia Belloli: "Ahora entiendo por qué se iba sin responder"

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, jueves 22 de enero de 2026

FITUR Talent impulsa la fidelización del capital humano como palanca estratégica del turismo

FITUR Talent impulsa la fidelización del capital humano como palanca estratégica del turismo

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del jueves 22 de enero de 2026

FITUR Lingua anuncia un récord del turismo idiomático en España con 177.576 estudiantes en 2025, un 12,7% más

FITUR Lingua anuncia un récord del turismo idiomático en España con 177.576 estudiantes en 2025, un 12,7% más

FITUR Cruises analiza la evolución del turismo de cruceros y los nuevos modelos de experiencia en el sector

FITUR Cruises analiza la evolución del turismo de cruceros y los nuevos modelos de experiencia en el sector

FITUR Experience desvela que los viajes de cultura, historia y patrimonio son las experiencias más demandadas por los viajeros

FITUR Experience desvela que los viajes de cultura, historia y patrimonio son las experiencias más demandadas por los viajeros